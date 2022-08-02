兩年見面兩周 分手不涉第三者 朱敏瀚不排除與余思霆復合

提到余思霆公布分手當日曬性感照，惹懷疑是示威行動，朱敏瀚稱只是巧合，否認性感是分手導火線，「分手亦不涉第三者，她的頻道每逢周三更新，有團隊幫她做，性感是工作一部分」。他稱有跟好友周嘉洛、陳瀅、JW分享心事，知道嘉洛忙拍劇，三四天沒睡覺，未及時表關心，笑言一定會屈對方請食飯補數。

被周嘉洛掌摑 陳瀅有仇必報

周嘉洛表示首當男主角兼為劇集唱主題曲，非常難忘，但聽到自己的歌聲尷尬面紅。陳瀅爆曾自薦合唱主題曲，卻遭監製請食檸檬。談到與周嘉洛演對手戲時，慘被對方真摑。陳瀅表示會找機會復仇，「我未試過被男人掌摑，當時我們未熟，否則我實回敬一巴掌。後來我們拍對打戲，我都不驚打到他了，他要還的」。周嘉洛表示不慎打中陳瀅也感不好意思，立即請對方飲可樂補償。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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