開電視日本拍旅遊節目全員染疫 陳約臨隔離7日康復

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《重新出發》監製張志明回覆《明報》承認身在日本的拍攝隊確診，稱現在拍旅遊節目是大挑戰，「其實𠵱家四圍去好易中，好多地方嘅人都唔戴口罩，今次佢哋去日本叫好彩，在東京都冇中過，去到大阪先中。我哋拍咗差不多一大半，在大阪一知道大家唔舒服，跟住困喺酒店，自己做檢測，check完真係有事，大家全部停工在酒店隔離。現在他們已康復，過咗差不多7日，這兩三日全部都係一條線，所以好安全，現在可以拍埋嗰幾集，拍完就可以趕出街」。

監製張志明稱預咗會中招

由於暫停拍攝，以及因隔離多逗留一星期，出現超支，但張志明稱這是無法預計的狀况，「現在都算小事，如果仲有熔斷機制，咁咪仲貴？𠵱家都算係冇乜嘢，個疫情係中咗，跟住自我隔離，匿喺酒店，都係嘥酒店錢，影響唔算好大。其實喺疫情四圍出發拍旅遊節目都預咗，但我覺得好彩，因為大家打晒針，佢哋中咗都唔係好大件事，自己食藥留喺酒店，然後休息7天，幾日後變番陰性，沒有大礙。」據悉香港開電視現正播《重新出發》韓國篇，日本篇將會在9月播出。

陳約臨稱打齊3針帶備藥物

前無綫藝人陳約臨去年底嫁圈外美日混血兒丈夫David，今次跟香港開電視合作，到日本拍旅遊節目《重新出發》，她稱當返夫家探親，起程前準備禮物送給奶奶。陳約臨表示到大阪時感覺不適，跟工作人員相繼確診。由於她已打了3針疫苗，亦帶備藥物，故確診後就在酒店隔離，沒有大問題，現在已康復。她表示老公在東京，隔離期間兩人每日視像通話，老公兼做翻譯幫她叫外賣。完成拍攝後她會逗留日本一段時間。

袁偉豪不擔心老婆：在港都有可能染疫

張寶兒上月中跟無綫《45日環遊日本》攝製隊到日本取景，袁偉豪曾笑言老婆在日本若沒染疫回家就是奇蹟。昨日袁偉豪回覆《明報》表示，不清楚其他電視台到日本拍外景期間攝製隊染疫；問他是否擔心寶兒在日本中招？袁偉豪笑說：「一般啦！在香港也差不多有機會染疫。總之大家都保重身體，就算唔好彩中咗，只要平時生活作息時間正常，飲食均衡，相信都會好快康復。今個月中我都要去澳洲工作。」