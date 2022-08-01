《阿媽》低調首映 彭秀慧取消鋪天蓋地宣傳

彭秀慧表示《阿媽有咗第二個》上映日期，由去年籌備時定於今年5月，後因疫情導致製作延期及戲院停業影響，映期改了幾次，最後顧及姜濤和Jer投入演唱會，定8月上映。正當她與團隊準備電影面世之際，突然發生不開心的意外，要消化的情緒不少，收到好多信息問電影會否如期上映？會否舉行首映？彭秀慧仔細考慮後，認為如發聲明稱因嚴重事故更改售票計劃，只是進一步重提該事故，未必是好事，以及可能有不少朋友已準備買飛，不想讓大家再度失望。相應對策是取消在各院線鋪天蓋地的宣傳，一切低調處理。她說：「最後看到各場（優先場）都爆滿了，我竟然感到一陣不止是戲院滿座的安慰，而是共鳴的感動。」

彭秀慧認同谷德昭說：「不幸事情發生了，只有靠自己告訴自己，大家想有權再快樂起來……看見我們能夠振作，或許能成為他們重新站起來的原動力。」她說現在可以做的是盡自己責任，把自己能力可以做的事繼續做好，互相打氣，要抱擁希望、善念，並祝願傷痛的人早日康復。

娛樂組