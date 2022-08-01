Anson Lo呂爵安被批「冷血」 張繼聰稱大眾不明表演者痛苦

阿聰帶子女欣賞MIRROR首場紅館騷，當然都留意到有些未綵排好，但他不想評論，從網上片段見到第4場發生意外，感到震撼，心情跟全港市民一樣非常難過，睡不好，祝願受傷舞者早日康復，尤其正留醫ICU的李啟言（阿Mo）。阿聰與MIRROR成員因合作劇集《季前賽》相熟，意外後有發短訊關心他們，「他們承受緊好嚴重的創傷，超越了我們平時為小的技術問題執生那種，發生那麼大件事，點會反應到，身為同行，好戥他們難過」。

對於盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）被狠批出事後仍繼續唱歌，有網民斥「冷血」，阿聰稱這就是表演者承受的難處及痛苦，「普羅大眾不會明，我們在台上經歷緊什麼事，普通市民睇到呢條片，會知道5秒後發生什麼事，但他們在現場的時候，就算一個普通觀眾，都未必即時反應到，Anson Lo和Edan表演緊，處於好亢奮狀態，他們戴住耳機，只聽到音樂和自己把聲，我幾肯定他們頭5秒不知道發生了什麼事。再講Anson Lo和Edan跟阿Mo關係密切，他們怎會不難過？希望大家惜住他們，不要再有揣測」。至於《季》劇是否因此事押後推出，阿聰稱要等電視台決定。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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