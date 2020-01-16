23人聯合聲明 勿將責任歸咎任何表演者 舞蹈員力撐MIRROR共渡難關

娛樂組

MIRROR演唱會舉行前總綵排已傳出有舞蹈員受傷，當時參與的舞蹈員在社交網發黑圖表達不滿，副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）曾發文斥「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」。之後開騷舞台機關被指危機四伏，觀眾看得膽戰心驚。到第4場發生巨型屏幕墜落，導致兩名舞蹈員受傷，阿Mo情况危殆，他的父母昨日已從加拿大來港探望。

意外誰要負責仍調查中，有網民看片後，對Anson Lo在意外發生時面向觀眾繼續唱歌有異議，很多圈中人及網民為Anson Lo發聲，認為他戴耳機聽不到現場聲音，有指他舞台經驗較豐富，並不時照顧隊友，演出期間曾在高空橋捉實柳應廷。

監製Fran9被指綵排錯漏百出

有演唱會幕後人員向傳媒爆料，稱開騷前綵排有3次意外跟舞台升降台有關。一次是開場唱完團歌，工作人員為邱傲然及李駿傑除威也，有舞蹈員跌入舞台巨窿，致皮外傷及傷到關節，要退出表演。第二次是邱士縉、陳瑞輝、李駿傑及柳應廷仍在台上綵排時，台中間升降台已降下，幸沒有人跌落巨窿，在場視察的經理人花姐（黃慧君）被嚇親。

第三次是AK綵排《信之卷》，樂隊在台中間升降台演奏，其中一側突然半降下，鼓手連人帶鼓、結他手Jason Kui雙雙跌落台底，有皮外傷，花姐忍不住向Fran9提出：「不如搞掂機動先，如果唔係搞唔掂，我唔知會發生幾多次意外。」

有指Fran9及導演Mark綵排時一問三不知，不熟舞台機關操作、沒有清晰指示，有舞蹈員跌落台，Fran9稱「睇唔到、唔知道」。有人聽到Fran9稱：「呢啲嘢執生㗎嘛。」該人員說花姐曾質疑舞台機關「呢樣嘢其實好危險喎，點解Artists未去到升降台，你就降個台？」綵排時間亦不斷推遲，首場開騷前最後一部分未綵排過。Jason Kui隨後在社交網澄清無跌落台底。

受傷舞蹈員沒有發起眾籌

昨日23名參與MIRROR演唱會的舞蹈員發表聯合聲明，表示現階段仍等相關部門調查結果，不便作出任何評論，以及不接受採訪。他們澄清4點，包括所有網絡平台流傳的匿名留言，非出自參與今次演唱會的任何舞蹈員；受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）、張梓峯、羅德智的健康狀况，以本人、其家屬或官方單位發放信息作準。

23名舞蹈員沒有為3名受傷舞蹈員發起眾籌，請勿誤信。第4點是：「MIRROR 12子與我們均賣力演出，此刻與我們一起共渡難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者。」最後為3名受傷舞蹈員禱告，祈求平安、早日康復。沉默兩天的MIRROR成員楊樂文、AK、陳瑞輝、呂爵安、邱士縉、柳應廷、邱傲然等，以及花姐都有轉發聲明。

方方怒轟藝能工程

曾參加《全民造星III及IV》的方芷欣（方方）是MIRROR演唱會舞蹈員之一，她在社交網上載演唱會總承辦商藝能工程有限公司發聲明的報道，怒轟問︰「仲有冇後續其他演唱會係經手於你哋？未查清楚你哋都唔好開工啊！」

邱士縉女友李炘頤亦是舞蹈員出身，她轉發23名舞者聲明，希望今次事件令大家真正團結，業界可以組織為舞蹈員爭取權益同保障的工會。

前夫「關注組」暫不關專頁

此外，擁35萬成員的社交網群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC早前不滿MIRROR紅館演唱會購票安排，宣布演唱會後永久關閉專頁。不過鑑於今次演唱會事故，想讓大家有個出口表達，認為現階段不是適當時候關閉群組專頁，在未有正式調查結果前，希望大家將怒火保留，不要吹熄，今次事件一定要有人負責。