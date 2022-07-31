李政宰《Hunt》先赴康城再戰多倫多影展 鄭雨盛執導《監護人》爭觀衆大獎

受到疫情影響，多倫多影展前年改為線上線下同時舉行，去年回復實體，但規模已縮細，僅放映約130部電影，今屆終於重現昔日熱鬧景况，在260部參展作品中，18部入圍全景單元，45部入選特別放映單元，當中38部更將在此舉行世界首映禮。

韓片搶攻國際市場

主辦單位前日公布最新一批參展名單，李政宰自導自演諜戰片《Hunt》入選全景單元，亦是繼康城影展後，再獲邀出席國際影壇盛事。《Hunt》以1980年代為背景，李政宰跟鄭雨盛飾演韓國中央情報機關主管，為了揪出內鬼，二人由合作變成互相猜疑，並揭開「韓國一號暗殺作戰計劃」內幕。此片將於8月10日在韓國上映。

鄭雨盛不單主演《Hunt》，處男執導《監護人》同時入圍特別放映單元，並將舉行世界首映禮。《監護人》講述入獄10年的男主角，一心擺脫過去，重過平凡生活，卻捲入一連串意外的故事。除了鄭雨盛自導自演外，《會讀惡心的人們》金南佶及《Rugal：無淚交鋒》朴成雄等亦會演出。

鄭雨盛與李政宰落實出席多倫多影展，是枝裕和首次執導韓片《孩子轉運站》、朴贊郁《分手的決心》及洪尚秀《Walk Up》同樣入選特別放映單元，反映韓流在國際影壇的影響力，絕對不容忽視。值得一提的是，朴贊郁早前在康城影展已贏得最佳導演獎，且看轉戰多倫多後，能否再奪觀衆選擇大獎。

荷李活片巨星雲集

荷李活方面，金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演《Butcher's Crossing》入選全景單元，《盜墓迷城》男星班頓費沙（Brendan Fraser）在《黑天鵝》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）的新片《The Whale》扮演600磅肥佬，先入圍8月舉行威尼斯影展，再亮相多倫多影展特別放映單元。其他入圍名單包括金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）主演《Causeway》、《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain） 與《霍金：愛的方程式》影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）合演影視串流平台Netflix電影《The Good Nurse》，以及《后翼棄兵》女星安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演《The Menu》等，均會在此舉辦世界首映禮，不愁星光黯淡。

文：蘇珮欣