齊稱屏幕吊法不專業 蕭定一鄭偉強：最少要三條威吔

蕭定一又引述業內人士意見，一般要吊起如此巨型的物件，除了左右兩條威吔，通常中間要加多一條威吔，以防萬一跌下時，也有威吔綁住，減低傷害程度。至於為何今次沒有加多一條威吔，大家也覺得是問號。

紅館舉行演唱會的第一代舞台設計師、資深電視製作人鄭偉強接受傳媒訪問，提到搭建舞台的安全問題。他稱舞台設計與安全兩者之中，安全一定最重要。早期在演出一星期前開始搭建，後來生意太好，搭台的時間被壓榨，要縮短時間，唯有先做好鐵架機動，才做木及其他裝飾。他提到工人要熟手長工，一個團隊，有機動的，會先在新界貨倉將機動測試了沒問題，才搬去紅館。看到MIRROR演唱會的巨型屏幕跌下，鄭偉強感震驚，他說：「這個屏幕的吊法是不專業的，無理由得兩條（威吔），最少三條，若是升降的，在上面還要加保險掣，所有升降台都有保險掣。」

演唱會鼓手發文為阿Mo祈禱

參與MIRROR演唱會的鼓手Padget Nanton lll昨日發文為受重傷的阿Mo祈禱，又說目擊意外發生的感受，文中提到自己在今次演唱會綵排時也發生很壞的經歷，是他職業生涯第一次，但shows must go on。他最後說：「We can be super heroes on stage all we want, but we need protection too.」他未提到發生什麼意外，有傳綵排時不單舞蹈員受傷，有樂隊成員連人帶鼓跌落不高的台底。

娛樂組