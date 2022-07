齊稱屏幕吊法不專業 蕭定一鄭偉強：最少要三條威吔

蕭定一又引述業內人士意見,一般要吊起如此巨型的物件,除了左右兩條威吔,通常中間要加多一條威吔,以防萬一跌下時,也有威吔綁住,減低傷害程度。至於為何今次沒有加多一條威吔,大家也覺得是問號。

紅館舉行演唱會的第一代舞台設計師、資深電視製作人鄭偉強接受傳媒訪問,提到搭建舞台的安全問題。他稱舞台設計與安全兩者之中,安全一定最重要。早期在演出一星期前開始搭建,後來生意太好,搭台的時間被壓榨,要縮短時間,唯有先做好鐵架機動,才做木及其他裝飾。他提到工人要熟手長工,一個團隊,有機動的,會先在新界貨倉將機動測試了沒問題,才搬去紅館。看到MIRROR演唱會的巨型屏幕跌下,鄭偉強感震驚,他說:「這個屏幕的吊法是不專業的,無理由得兩條(威吔),最少三條,若是升降的,在上面還要加保險掣,所有升降台都有保險掣。」

演唱會鼓手發文為阿Mo祈禱

參與MIRROR演唱會的鼓手Padget Nanton lll昨日發文為受重傷的阿Mo祈禱,又說目擊意外發生的感受,文中提到自己在今次演唱會綵排時也發生很壞的經歷,是他職業生涯第一次,但shows must go on。他最後說:「We can be super heroes on stage all we want, but we need protection too.」他未提到發生什麼意外,有傳綵排時不單舞蹈員受傷,有樂隊成員連人帶鼓跌落不高的台底。

娛樂組