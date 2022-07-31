8月九展開騷 舞台有少少機關 Tyson Yoshi：為安全着想可以棄用

稱意外是極端個案

提到文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，在意外調查報告完成前，建議演唱會以佈置簡單的靜態表演為主，唱歌跳舞外不要太花巧，如舞台裝置太複雜部分建議不做。Tyson稱政府方面暫未有聯絡提出有關指引，亦不清楚哪間公司負責他的演唱會工程製作，但據知全香港只有一間公司承辦演唱會機械工程，他說：「吊了（工程）超過40年，今次是極度極端，人為絕對可以避免的。」他已開始最後綵排，在正式開騷前兩日會踩台熟習環境，有足夠時間準備，亦覺得香港表演工業發展好成熟，今次只是極端個案。Tyson的家人和朋友有提醒他小心，檢查清楚舞台才演出， 由於演唱會半年前着手籌備，他有信心應付。

演唱會安排透過MakerVille旗下的網上平台MakeALive出售網上直播門票，突然宣布延期售票。Tyson承認周五（29日）收到延期通知，也可以理解，估計該平台暫未必做到相應措施，正等待進一步消息何時再開賣。他在社交網轉發舞蹈員出身的導演指舞蹈員有血有肉，不是用完即棄的道具，必須團結。他留言說每個單位都要學識say no，建立底線，不要怕得罪老闆「盡做」，是侮辱自己的專業。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com