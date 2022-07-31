關注舞蹈員情緒 盼盡快走出陰霾 張敬軒Ian聘專家團隊提供心理輔導

MIRROR紅館演唱會巨型屏幕塌下意外，受輕傷的舞蹈員張梓峯前日已出院，傷勢嚴重的阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），頸部第三及第四節脊椎骨折及移位，脊髓受壓，四肢不能活動，頭及肺亦被壓傷，前晚完成手術後，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆，維生指數穩定。

今次意外對演唱會所有表演者、工作人員及在場觀眾都帶來重大打擊，情緒問題受關注。張敬軒（軒仔）前日在社交網分享有關急性壓力反應的症狀及應對方法資訊，如受影響可參考及尋找專業人士協助。昨日有消息指，張敬軒與MIRROR成員Ian一同聘請專家顧問團隊，為今次演出的舞蹈員提供心理輔導及支援，地方由軒仔借出，望協助他們走出陰霾。

軒仔盼樂迷為傷者與舞者打氣

張敬軒對此回應說：「這次的事，是關乎成個表演行業內的事，今次參與演出的舞蹈員，有好多都是MIRROR成員同我的兄弟姊妹，我們在好多個演出入面都合作無間，所以互相關心是應該無分彼此。件事是大家一齊做，花姐（MIRROR經理人黃慧君）、金生（ViuTV高層金廣誠）一路都好關心大家，而Ian同其他MIRROR成員在處理自己情緒的同時，都會將傷者同其他舞者的情况擺在首位，我們大家希望可盡快安撫同平復到各舞蹈員的情緒，希望廣大的樂迷都一樣，照顧好自己的情緒之餘，多為傷者與舞蹈員打氣，畀多些支持他們。」

MIRROR邱士縉否認不滿公司

MIRROR在意外發生後至今未公開回應，副隊長江生（AK）、呂爵安（Edan）曾在Instagram（IG）上載黑圖，但Edan隨後刪除。邱士縉（Stanley）前日將IG頭像轉黑色，有報道指他疑取消關注公司MakerVille的IG帳戶，引來揣測是否以行動表達不滿。不過Stanley其後發文澄清報道失實，他說：「現時最需要的是pray for Mo，希望大家不要增加其他猜測。」MakerVille亦重新出現在其IG追蹤名單中。

Edan主持《膠戰SSP》延期播

MIRROR取消餘下8場演唱會，有指十二子即時休息，未有任何工作安排，連早已完成製作、準備推出的節目亦抽起，據稱包括Edan主持的ViuTV遊戲節目《膠戰SSP》，原定周六（8月6日）播出，會延期推出。MakerVille內部亦收到通知，由前日起至8月中暫停所有節目宣傳，包括記者會及社交網發文。

陳泳伽：可料意外還算不算意外

阿Mo是女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男友，So Ching在意外發生當晚趕到醫院探望，至今未有發言或更新社交網。隊友陳泳伽（Winka）分享多段文字，當中有「可預料的意外還算不算意外」。

娛樂組