錄影《獎門人》後確診 陳山聰居家隔離

幸兒子傭人未受感染

目前居家隔離的陳山聰向傳媒透露，錄影前做過兩次快測均呈陰性，回家後感不適，相信與節目中的藝人無關。他慶幸兩歲兒子Jaco及傭人未受感染，會密切留意。現時身體情况良好，家中房間設有獨立洗手間，故方便自我隔離7日。

曾志偉王祖藍翌日繼續無罩錄影

節目前晚周四如常錄影，曾志偉跟其他主持及嘉賓王祖藍、林盛斌、朱智賢及林秀怡等繼續「無罩」錄影，僅李思捷、鄺文珣及商天娥戴上透明膠口罩，惹網民熱議，認為他們忽略防疫意識。玩遊戲時，李思捷點名要鄺文珣當隊員，因兩人未入行已認識。鄺文珣覺得與李思捷年紀相差一大截，當時對方視她如小妺妹，所以未有展開追求。她稍後赴廣州拍電影，預計逗留一段時間，幸獲丈夫支持，幫手照顧3子女，讓她安心工作。鄺文珣解釋復出原因，「當然錢是其中原因之一，但我覺得既然有機會，更想去試，不工作人會很快老，就像機器都要保持運作」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳