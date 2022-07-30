樂壇天王天后為受傷舞者集氣祈福 盧瀚霆未知塌屏意外繼續唱歌惹爭議

意外發生時，盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）在跳唱《Elevator》，舞蹈員在他們背後伴舞，當巨型屏幕墜下時，Anson Lo未知意外發生仍在唱歌，站在另一邊的Edan較早發覺出事，即衝上前想幫手救人，但被帶走。至於Anson Lo察覺有異樣時轉身，由於舞台燈光突然調暗，他繼續唱歌，慢行近倒下的屏幕，來不及反應已被工作人員拉走。有關片段在網上瘋傳，討論區有網民斥Anson Lo「冷血」，出意外仍唱歌扮專業。據稱Anson Lo因目睹意外受重大打擊，有傳他被低調送到醫院。

陳志雲籲網民未理解事件不要鬧人

昨日陳志雲與楊樂笙主持的《在晴朗的一天出發》分析是次演唱會意外，也提到被鬧的Anson Lo，呼籲網民未理解事件不要鬧人。陳志雲有舞台經驗，稱在台上戴着耳機是聽不到現場聲音，所以Anson Lo聽不到背後意外的聲音，被射燈照射下，更難看清楚前方的環境。

傳盧瀚霆負傷堅持演出危險動作

Anson Lo在演唱會期間負傷演出並承受壓力，據報在演唱會前的總綵排，他要做向後倒下的動作，當時台下手持彈網的工作人員疑未能準確估計衝力，他因此受傷，背部出現多處瘀痕和損傷，但首兩晚仍堅持演出這項目。直至第三晚才取消危險動作，改為於升降台離場。有網民戥Anson Lo不值，稱首晚演出時見他似「安全大使」，帶MIRROR避危險機關，又阻止隊友Jer在高空橋跳動。

古天樂發文籲停止轉發不安片段

前晚意外發生後，有關片段在網上流傳，有看到後感不安。香港演藝人協會會長古天樂凌晨在社交平台發文，呼籲大家為傷者祈福，停止發放或轉發意外片段。他說︰「今晚香港演藝界發生了嚴重的舞台意外，令人震驚和難過。我請大家一齊為傷者祈福，並停止發放或轉發令大家不安的片段。沒有人希望意外發生，即使一次也嫌多。當下最重要是專注處理和協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍。再次，希望大家以正念為傷者集氣祈福，早日渡過難關。願大家平安。」不少網民在呼籲下將片段刪掉。

郭富城痛心震驚 鄭秀文祈求平安

郭富城昨日也為傷者集氣，他寫道：「演出界發生了這個嚴重的舞台意外，我感到非常痛心和震驚。當下大家盡力用正面思維，為兩名受傷舞者集氣祈福，希望他們早日康復！同時希望業界嚴肅地正視舞台演出者的一切安全！人命比一切都重要！祝願平安！」鄭秀文、容祖兒、陳慧琳及陳奕迅等也在社交平台為傷者祈福，鄭秀文說：「深深祈求，人平安。」陳慧琳希望順利渡過難關，為傷者祈禱轉黑圖。陳奕迅與張敬軒也分別轉黑圖，軒仔留言：「先為傷者祈禱，要集氣，若有家人或朋友目睹事件經過，請盡能力照顧好他們的情緒或提供適當情緒輔導及陪伴。」意外發生後，MIRROR成員江生（AK）與Edan在社交網限時動態上載全黑圖，後來刪掉。

網民派嬲 王貽興：錢唔係咁賺

意外發生後，有網民湧到ViuTV與MakerVille等有關單位的社交網派嬲，有留言問紅館舉行演唱會幾十年也未發生今次塌屏幕的嚴重意外，為何MIRROR舉行了4場演唱會，其中3場都出事？藝人關心傷者，對意外追究責任避重就輕，唯王貽興以千字文不開名斥有關電視台與這個演唱會不專業，他說：「錢唔係咁賺，騷都唔應該咁做。唔識做就唔該搵返真正專業嘅人去做，而唔係急就章，用人唯親，私相授受，最後釀成今次不幸意外。」

娛樂組