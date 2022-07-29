【開箱】《灰影人》 洗脫Netflix斥巨資拍爛片污名

Netflix最高成本電影

剛於本月22日上架的《灰影人》，據稱是Netflix歷來成本最高的電影，製作費高達2億美元（約15.6億港元），新片改編自同名小說，故事毫無新意，勝在動作可觀，講述賴恩哥斯寧飾演美國中情局的「外判」特工，曾因殺父被判重判，後獲CIA高層費茲羅伊（比利卜方頓飾）看中，以提早出獄作條件，誘使他加入「新銳計劃」，經訓練成為CIA專用的殺人機器「6號」，專門負責見不得光的行動，因此亦稱作「灰影人」。

在某次行動中，另一高層丹尼卡麥可（利基尚沛治飾）派遣6號到曼谷執行殺人任務，聲稱為消滅毒販，真相卻出人意表，原來對方竟是同袍「4號」，死前把記憶卡交給6號，內藏丹尼犯罪證據，包括非法暗殺、嚴刑拷問等「黑材料」。丹尼為搶回罪證，於是派遣辣手特工洛伊德漢森追殺6號。

基斯伊雲斯飾演洛伊德是個擁有反社會人格的奸角，對於看慣他扮演「正義朋友」美國隊長的觀眾來說，基斯表現令人耳目一新。《灰影人》把CIA描寫成無法無天、殺人不眨眼的組織，電影下半部分集中洛伊德與6號的廝殺過程，後者在安娜迪艾瑪絲飾演女特工米蘭達的協助下，多次化險為夷，最後的開放式結局，貫徹Netflix電影拍攝手法，為開拍續集做準備。

動作戲刺激但多犯駁

過去不少荷李活片都喜歡在港取景，《灰影人》亦不例外，片中提及費茲羅伊的孫女克萊兒在香港長大，但因患上先天性心臟病，只能留在山頂豪宅養病，過去曾指派6號擔任保鑣，二人因此培養感情，正好為續集劇情埋下伏線。

羅素兄弟擅拍動作片，繼「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）主演《迷途羔羊》後，《灰影人》更見驚喜，例如在布拉格發生街頭槍戰及飛車戲，6號遭當地警方和洛伊德派遣大批特工夾擊，三方人馬由廣場打到單軌列車，最後在米蘭達協助下，終把敵方擊退，整場動作戲拍得一氣呵成，尤其最後一幕列車出軌撞至半幢大廈倒塌，節奏緊湊令人喘不過氣來。

不過，《灰影人》亦犯了許多荷李活片都會出現的錯誤，就是以連場動作戲來掩飾劇情的荒謬犯駁，例如壓軸一場古堡大戰，米蘭達明明已經佔據有利位置，隨時可以開槍擊斃洛伊德，但她並無下手，任由6號遭對方宰割，藉此製造官能刺激。

「美國隊長」扮奸有驚喜

提起動作戲，本片有不少熟口熟面場面，早在其他同類型片看過，例如6號遇襲受傷後亂撞入診所自療，才發現那是動物醫院，便跟奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演《殺神John Wick》大同小異；另外，6號在單軌列車的車頂上跑來跑去，湯告魯斯（Tom Cruise）拍《職業特工隊》系列亦司空見慣。

賴恩哥斯寧跟安娜迪艾瑪絲在《銀翼殺手2049》已曾合作，新片再度交手，更見默契。遺憾的是安娜角色欠缺塑造，人物性格不夠鮮明，只能算是翻版「邦女郎」而已。賴恩飾演特工亦表情欠奉，幸好敏捷動作彌補不足。相比之下，基斯伊雲斯完全拋棄美國隊長的偶像包袱，扮演奸角令人害怕又討厭，絕對比他演出超級英雄片有看頭。

羅素兄弟延續已故「Marvel之父」Stan Lee的傳統，總愛在自家電影如《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》客串一場，《灰影人》亦不例外，片尾扮演美國政府官員，以高壓姿態責難丹尼和安娜，由於出場時間不多，對白亦不算長，稍一不留神便會錯過。