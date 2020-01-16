合作《I SWIM》有戀愛感覺 袁澧林喜歡魏浚笙多過呂爵安

避談《I SWIM》被指爛尾

有指《I SWIM》將會拍電影版？Jeffrey表示有聽聞，劇情都有鋪排，但未肯定是否開拍，如開拍找他演出，當然有興趣，亦會好好把握。對於網上評論指《I SWIM》結局膠位多及「爛尾」，Jeffrey說：「這是青春劇，拍得好有活力，大家都拍得好開心，內斂的導演與演員共渡患難。」兩人避談結局爛尾 ，並扯開話題，袁澧林稱與Jeffrey的愛情戲分好睇，有回到中學戀愛的感覺，Jeffrey和應，稱彈琴、浮潛及跳彈牀都好睇。提到Jeffrey在社交網上載騷肌照，是否證明為劇集付出很多？他表示想帶個信息給大家，沒有人教他也練到肌肉，只要肯踏出第一步，勇於嘗試，凡事都有可能。

記者：柯美