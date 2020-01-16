MIRROR紅館騷舞台機關高危 推4項安全措施仍出意外

大會公布的改動包括柳應廷（Jer）獻唱《黑夜不再來》時，吊台四邊加了欄杆。MIRROR唱《12》時取消外圍catwalk。 Frankie改於平台演講。所有吊橋環節全取消；還有盧瀚霆（Anson Lo）向後倒跌落台底的危險動作也取消。

花姐坐控制台令十二子安心

前晚經理人花姐（黃慧君）親自坐控制台，睇住十二子的演出，她寫道：「今日（27日）做番好耐無做嘅嘢，幾乎驚到暈低，明天繼續努力。」花姐如定海神針，江生（AK）留言︰「有你我們就放心。」李駿傑（Jeremy）說︰「有你我哋更加安心。」Frankie前晚出場說︰「我想大家幫多個忙，為身邊處低谷嘅人扶一把，話畀佢聽，我噚日（26日）跌低咗，今日都起番身！」演唱會尾聲時，十二子齊集台上，隊長楊樂文（Lokman）說︰「其實好多嘢真係好唔容易，好似Frankie講，好多嘢無可能第一次做就搞得掂，好似我哋演唱會咁，到今日第3場，所有經驗慢慢累積上去，愈嚟愈做得更好。」

不過，昨晚（28日）舉行第4場演唱會再次發生意外，在呂爵安（Edan）和Anson Lo跳唱《Elevator》期間，一個吊在高空的大屏幕突然塌下，壓住兩名舞蹈員，傷勢未明，演唱會即時腰斬。

娛樂組