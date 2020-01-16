曾志偉連續兩晚拒受訪 王祖藍避談呈辭傳聞「我流住TVB血」

記者：陳釗、林蘊兒

攝影：劉永銳

昨晚參與《開心無敵獎門人》還有另一焦點人物，自今年1月帶隊北上交流的首席創意官王祖藍，相隔半年再現身電視城，有傳他跟女高層不咬弦呈辭。王祖藍昨晚以「獎老」身分回歸《開心無敵獎門人》，問他現時在TVB的職銜是否有變？他沒透露，只稱自己是流住TVB血的人。

與TVB關係OK 否認跟C君不和

記者連番追問，依然拒答，祖藍說：「我今晚是獎老，在屋企是老公，返辦公室是OL。（現時與TVB關係如何？）OK，否則我都不會回來。（只跟曾志偉關係OK？）志偉哥現在是TVB最大那個，所以跟他OK便OK。」對於傳他與女高層樂易玲、曾勵珍因有拗撬反目？祖藍繼續避談：「男人不講這些。（男人不跟女人鬥？）又不是，個個都是靚女。」他亦否認跟J2台創意總監C君不和的傳言，稱與C君私下溝通過，不知道誰在亂噏，可能樹大招風，「我很喜歡C君，喜歡到不得了，知他們近排正努力為J2籌備新節目，非常支持他」。

收穫重要過收入 叫有錢買起TVB

亦有傳王祖藍因意興闌珊，於是拉大隊返內地工作？祖藍說：「我之前有兩個節目《聲生不息》和《有個閨密叫做祖藍》，如TVB在內地有任何需要幫手，我隨時會服務總經理。」因此舉家搬上長沙？他稱因之前拍節目，所以才於當地逗留3個月，現時全家已移居上海，小朋友也準備9月開學。談到義務兼任《聲生不息》監製，王祖藍表示做這節目最重要不是收入，而是收穫，感恩回港後獲知觀眾反應不錯，亦讓炎明熹和曾比特等獲益良多，這是讓他最開心的，該節目是否開台灣版由湖南台宣布，如果開得成，應會找該地方藝人做主持。

對於TVB股價見歷史新低，王祖藍稱回港後一直很忙，沒留意。之前曾叫大家趁低吸納？他笑說：「現在當然不止入股，有錢直頭買起間公司啦。」曾志偉繼續避談近日連串新聞，拍完照便立即趕入錄影廠。

《開心無敵獎門人》前晚邀來袁偉豪、黃智雯及呂慧儀等參與錄影，黃智雯自認是「遊戲黑洞」，向來欠急才驚拖累隊友，自嘲是「豬隊友」。

袁偉豪擔心張寶兒日本中招

袁偉豪太太張寶兒本月中飛往日本拍攝旅遊節目。沒太太在身邊，袁偉豪感少許不習慣，趁空檔約朋友見面，又籌備錄新歌和拍MV。由於日本疫情反覆，他也擔心太太在當地中招，笑稱如能沒事回家是奇蹟。

袁偉豪今年繼續為無綫藝員訓練班擔任客席導師。問有否留意學員中有應屆金像男配角馮皓揚？他稱知到對方得獎，「作為導師會分享在無綫10多年的演出點滴，有助他們日後做主持、拍劇或拍電影。會跟他們即場扮演角色，讓他們了解演戲是沒有對與錯」。黃智雯也擔任客席導師，雖然未見到馮皓揚，但發現一班年輕人幾有火。她透過玩遊戲分享演戲經驗，並呼籲新人應不論角色大小，都要珍惜演出機會和盡力去演。