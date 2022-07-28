開箱：《媽，別鬧了！》 求愛敢死隊笑中有淚 三母女情恨交纏

父親猝逝 媽媽急覓第二春

《媽，別鬧了！》講述一家四口，父親陳光輝（寇世勳飾）猝逝，六旬遺孀王玫玫（比莉飾）哀傷過後，急欲尋找第二春，與年約40仍單身的長女兼中學老師陳如蓉（賈靜雯飾）爭吵不斷；么女若敏（柯佳嬿）跟經常劈腿的男友小查（林柏宏飾）又離離合合，一家三女人同一屋簷下，到底會比父親在生時和諧，還是各走各路？此劇根據陳名珉著作《我媽的異國婚姻》改編，有文本墊底，俗語「衰極有個譜」，雖然劇中刻意走浮誇路線，頭幾集配以俗艷顏色動畫與配樂，未必對胃口；可是看下去，玫玫、如蓉、若敏三母女個性迥異，代表了三種典型，以及怎樣面對親人遽然而逝的傷痛，其實都在細心經營。

劇中最大戲劇轉折來自寡婦玫玫，前半生都被丈夫陳光輝照顧妥當，由年輕到老任性如故；然而沒了老伴依靠，最大動力就是尋找第二春，甚至不惜向已婚行山友放電，氣得保守的長女如蓉呱呱叫。玫玫對中年依然單身的女兒不順眼，她的金句：「女人的婚姻就是事業，離婚就當作資遣，老公掛了就當公司倒閉，沒有人可以阻止我中年就業！」所以她不認老，打扮花俏，引來兩個老伯爭風吃醋；不諳英語，卻參加國際交友網，認識來自不同國家的男人，最終情定澳洲長者羅伯。玫玫讓女兒擔心，從頭到尾卻洋溢對生命的熱愛。

陳如蓉是母親的相反，父親死後代替了他的角色，彷彿是自己母親的媽媽；她也看不過眼妹妹混亂的感情生活。陳如蓉年輕時一次失戀，不敢再闖情關，在教務工作以外，把感情都發泄到言情小說的世界裏。若敏又是胞姊的相反，經歷無數次失戀，與小查糾纏多時，即使撞破對方與網紅「大食腰姬」孫芯欣（項婕如飾）出軌，只要小查幾句甜言蜜語，她就會投降，然後第N次復合，甚至在母親和家姐面前，為他說好話。

片中另一大篇幅是怎樣面對生離死別；玫玫、如蓉和若敏對丈夫和父親都有不同的緬懷方式與反應。玫玫選擇以另一段感情來埋葬過去。其實邁向黃昏之年，她面對的更多，譬如內痔爆滿缸紅，以為有什麼隱疾，惹來絕症疑雲，製造了笑料與溫情。真正的淚點是玫玫高中同學金香玉（沈海蓉飾）曾受家暴，帶兒子遠走，跟陸易（周詠軒飾）發展忘年戀，最後卻因癌症猝逝，玫玫失去了照顧她半生的丈夫，也失去同行大半輩子的閨密。劇中特別提到陳光輝擅長烹調紅燒肉，他死後玫玫怎樣煮，兩女兒都有彈無讚；她的創意暗黑料理，更為女兒詬病。透過一道菜，成為她們母女三對一家之主的懷念。

刪1集劇情會更緊湊

沒看過原著，沒法知道現在《媽，別鬧了！》的增減。不過11集如果能減到10集，此劇無疑會更緊湊，尤其最後一集存在不少重溫鏡頭。值得一讚的是角色盡量不平鋪直述而是加了同情，最明顯是小查與陳光輝的對比。前者被視為渣男，經常劈腿，傷了若敏心無數次，但他真的壞嗎？編導告訴你，他來自破碎家庭，一直關心跟他一樣感情「漂泊無定」的媽媽；面對玫玫與如蓉，他也視為家人般照顧，即使玫玫三母女經常吵吵鬧鬧，甚至動刀，卻帶給他家庭溫暖，也是為什麼他總那麼想念若敏的原因。至於陳光輝，少年時代媽媽患有抑鬱症，目睹對方多次自殘，他沒有遺傳父親的精神暴力，對妻女只有無盡的愛和包容，所以他猝逝，才會帶來深刻的傷痛。那是玫玫跟兩個老同學截然不同的經歷，不管金香玉或另一高中閨密巫雅菊（黃香蓮飾），都突顯了玫玫的幸運。

繼《我們與惡的距離》後，吳慷仁再次與賈靜雯合作，分飾其學長，其實只出現在她的言情小說情節裏，以及扮演便利店員工，而且是她的讀者。這一部分是搞笑居多，除了給機會吳慷仁騷肌，所佔篇幅對全劇助力有限。如蓉學校同事曾凱特（曾莞婷飾）婚前與舊愛劈腿，也是對主線發展可有可無的枝節，還不如多講如蓉與大學時代的男友重逢，交代過去背景。

不曉得CJ E&M的子公司在《媽，別鬧了！》參與多少程度，據聞此劇製作費一億台幣，以今天一部電影的製作費而言又不算高昂。劇中如蓉一家的房子，實景拍攝，那種混亂與雜物叢生，倒很反映現實，至少對比如蓉幻想中學長的住所，她的家才是家的模樣，而且亦突顯了主題：房子賣掉了，家庭就失去嗎？家的意義，從來無關物件，從來都有關人。