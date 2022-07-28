《灰影人》3日8855萬瀏覽時數登頂 男主角賴恩哥斯寧再拍續集

《灰影人》由《復仇者聯盟》羅素兄弟（Joe and Anthony Russo）執導，基斯伊雲斯、賴恩哥斯寧及「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）等主演，改編自同名小說，講述美國中情局「外判」特工因殺父被重判，後獲CIA高層看中，以提早出獄，誘使他加入「新銳計劃」，經訓練成為CIA專用的殺人機器，專門負責見不得光的行動，因此稱為「灰影人」。據報《灰》片是Netflix歷來投資最高的電影，成本達2億美元（約15.6億港元），因而備受矚目，首3天累計8855萬觀看小時成為英語電影收視冠軍，也可說是不負衆望。至於僅次於《灰》片位列亞季軍的分別是動畫《海獸獵人》，以及文學名著改編的《勸服》。

《灰影人》受歡迎，隨即有消息稱將會開拍續集及外傳電影，編劇史提芬麥菲利（Stephen McFeely）預計會再次撰寫劇本，導演羅素兄弟及男主角賴恩哥斯寧都會回歸。另外《死侍》編劇保羅溫尼克（Paul Wernick）及雷特李斯（Rhett Reese）則會籌備有關外傳電影的故事，不過暫時未有披露任何細節。

至於上周最高收視英語節目，則由《維琴河4》以1.05億觀看時數取代已上架兩個月的《怪奇物語4》登頂，雖然退落亞軍位置，但《怪奇物語》第1至3季依然盤踞十大收視榜第8、第6及第5位。至於踏入第2周上架的《生化危機》則佔季軍位置。

韓劇佔非英語節目收視榜5席位

非英語節目方面，在亞洲地區甚受歡迎的韓劇《非常律師禹英禑》，以5507萬小時敗在冠軍西班牙語劇《Alba》的5774萬小時之下，屈居亞軍；金喜善主演的《再婚上流》則守住收視榜第3位。其餘上榜韓劇還有《還魂》、《便利店新星》及《塑身女神》，分佔第5、第6及第10位。