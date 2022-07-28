陳瑞輝墮台擦傷手稱沒大礙 Aaron分享經驗：踩台至少需三四日

逾萬人聯署求正視MIRROR紅館騷安全

MIRROR演唱會首場被鏡粉狠批舞台機關潛在危險，江𤒹生（Anson Kong、AK）、姜濤、呂爵安（Edan）演出時險生意外。12子尾段跳唱《IGNITED》走上高空橋，兩條橋看似不太穩陣，不少粉絲稱看得膽戰心驚。前晚大會取消高空橋部分，12子改在平地跳唱《IGNITED》。不過陳瑞輝（Frankie）前晚講感言時一不留神在台邊踏空墮台受傷，下半身一度再跌入大舞台機關，幸被人即時托起他返回台上，有粉絲認出托着Frankie的是AK。Frankie為嚇親大家致歉，並多次在社交網報平安，說擦傷手，有看醫生沒有大礙，會休息充足繼續之後表演。

歌唱老師指MIRROR休息不足

有鏡粉認為負責監控現場的人應該留意情况，再提醒歌手；之後有網民發起聯署，要求有關方面正視演唱會安全問題，至昨晚8時已逾1.2萬人簽名。聯署發起人表示：「現希望主辦方正視問題，保障所有表演者（包括MIRROR 12子及所有舞蹈員）等之安全，在未能提供適當安全措施前，請考慮暫停使用非必要之機關或升降台。」MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安、邱士縉與李駿傑的歌唱老師陳傑龍前晚在社交網發文，「但願每位歌手都不是要擔心台面機關，不是沒得睡，不是演唱會前都要趕錄音、趕活動，不是要擔心自己身體狀態或者身邊工作人員的安危，而是好好安排恆常練歌、一齊練歌、練舞、休息 、repeat，心身安康。我們看到的不單是安排不當，是對藝術訓練的無知，還有對藝術工作者的無理要求」。

郭富城：不會去到要歌手擔心

舞台經驗豐富的郭富城（Aaron）昨日出席香港國際電影節記者會，亦被問MIRROR紅館騷舞台機關被指潛藏危機，他祝願後輩演出順利，說舞台設計複雜，歌手要小心並熟習舞台。他又分享了過往經驗，稱舞台設計師基本上會知道歌手有什麽歌舞再配合，他過往舉行演唱會，團隊會租地方搭建跟紅館演出時的1:1舞台，事先熟習環境，並至少有三四日時間踩台。郭富城表示場務同事會先了解舞台地形，不同出入位，最危險的在什麽地方，然後會跟他走一次，再自己記住並要好熟練。郭富城稱應盡量多花時間了解個台，同時監製亦有責任，因為跟內部開會最多，了解最清晰，而歌手都是專注自己的表演部分，「係我自己經驗，去到場地先在舞台行一次，每個出入位，知邊啲最危險。內部應該不斷檢討，不會去到要歌手擔心，應該解決晒，要去到歌手度解決就好唔合理」。郭富城稱去到綵排階段，應該是所有事都安排妥當。

AK在社交網派定心丸說︰「大家放心，公司團隊魯金花寶一定會好好保護我們，大家好好欣賞剩餘嘅場次，繼續尖叫。」去年為救小朋友被狗咬傷的他又透露︰「希望手指唔好再發作，唔好再痺唔好再痛，頂埋呢10場。」

Edan作狀想咀嘴 姜濤面露驚慌

姜濤在演唱會只有一首獨唱歌令姜糖（歌迷暱稱）不滿，他在社交網提到與邱士縉及邱傲然合作表演《鏡中鏡中鏡》是重新填詞，「以前你們透過這首歌了解我，這次，我想你們透過這首歌，去了解他們」。當中歌詞提到：「今天，這塊鏡一同陳詞，生是十二，死是十二，才成團不存懷疑，始終一起，細意探視，領我頓悟用力吐」。姜濤在演唱會跟隊友玩得開心，Edan前晚合唱《蒙著嘴說愛你》時，突然靜靜走到姜濤身邊，一手捉着姜濤的臉作狀想咀嘴，嚇到姜濤露出驚慌表情。

娛樂組