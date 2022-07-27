《盜亦有道》83歲保羅蘇雲路逝世 美娜蘇雲露讚父偉大 科力士韋德加悼念拍檔

1939年生於紐約布魯克林的保羅蘇雲路，父母是意大利移民，他曾夢想成為歌劇演員，其後憑舞台劇《That Championship Season》提名東尼獎。加入荷李活後，身材高大的他經常扮演警察和黑幫角色，代表作正是馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《盜亦有道》，他跟已故男星雷利奧塔同樣飾演黑道大亨，令人留下深刻印象。

至於其他電影作品包括《賭棍》、《羅密歐與茱麗葉：後現代激情篇》、《驚世謊言尼克遜》和《糖衣陷阱》等。

保羅蘇雲路入行半世紀，影視作品超過50部，雖然獲獎無數，卻與奧斯卡無緣，而這個遺憾終由女兒美娜蘇雲露作出補償，她憑《無敵愛美神》贏得最佳女配角。保羅死訊曝光後，昨日她透過社交媒體撰文悼念亡父：「偉大的父親保羅蘇雲路離開我們了，我的心已裂開，充滿愛、喜悅和智慧的生活亦隨之消失。」

其他圈中好友包括曾跟保羅合演《黑教父》的金像影帝科力士韋德加（Forest Whitaker）、著名女歌手Diane Warren等亦有留言悼念。

曾揚言殺死韋斯汀

家庭生活方面，保羅蘇雲路曾經兩度離婚，遺孀Dee Dee是他的第三任妻子。他跟前妻育有3名子女，除了美娜蘇雲露外，米高（Michael Sorvino）和雅曼達（Amanda Sorvino）亦是圈中人，但他最疼惜美娜。

美國電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）2017年起爆出連串性醜聞，美娜自爆曾拒絕對方提出性交易，因此賠上工作機會，其後保羅得悉事件，曾公開表示如果韋斯汀逍遙法外的話，「我會親手殺死他」。