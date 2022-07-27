《東張》女主持收恐嚇信息 無綫報警

陳庭欣承認收過奇怪信息

主持之一陳庭欣表示《東張西望》是深入民心節目，幫了好多人，亦令市民知道好多真相，幕後及出外景所有同事一定是最辛苦。今次事件已交警方處理，她不方便多講，只可說內部及管理層時常關心大家的安危，做任何採訪時，事先會開會部署好。她平時揸車返工會直接泊入公司停車場，又透露曾收過奇怪信息，如一些相片、八字算命等，什麼都有。

自稱《東張》員工列20宗罪

另外，近日網上有自稱《東張西望》員工爆料，列出20宗罪，控訴節目組對工作人員不公平。爆料者表示《東張》打着正義旗號，但食「人血饅頭」，當中外判公司攝影組問題特別嚴重，《東張》知道內部發生問題，但隻眼開隻眼閉。爆料者又稱外判公司沒有為僱員供強積金，亦沒買勞工保險，沒勞工假、紅假，亦沒有補假及病假，試過有同事染疫扣糧。同時又指炒人毫無理由，亦沒代通知金，沒補水及補假。又稱節目拍攝手法守舊，不容許創新。無綫回覆說：「就近日網上流傳針對節目《東張西望》的帖文，有關指控實屬虛假陳述，本台保留一切法律追究權利。」

娛樂組