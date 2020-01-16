半空舞台搖晃 AK姜濤險失平衡 MIRROR演唱會險象環生 鏡粉擔心

MIRROR十二場紅館演唱會前晚舉行，十二名成員落力演出，舞台有不少煙火效果，開場不久的爆破位置與成員相當接近，已有點危險。人氣王姜濤唱《作品的說話》時，有近20名舞蹈員伴舞，亦有煙火爆破。之前有傳總綵排時疑有舞蹈員在同一爆破位發生意外，前晚正式演出時，舞蹈員仍在爆破位甚近的前方跳舞，令人擔心。

Anson Lo向後瞓身落台 觀眾嘩然

到盧瀚霆（Anson Lo）與舞蹈員跳唱《King Kong》騷舞技，其間有噴火效果，他更向後瞓身落台，高難度又驚險，由於沒繫安全帶，觀眾看到嘩然。江生（Anson Kong、AK）在升高的舞台跳唱，被坐在高處的鏡粉拍到高台搖晃不穩，AK險失平衡跌倒，幸反應快即烏低身卸力，也甚驚險。「安歌」時姜濤在狹窄天橋上邊行邊唱，險差錯腳；呂爵安亦突然踩低一層，嚇得拍心口定驚，觀眾看到感牙煙。

尾段全員以一身黑衣再度型爆出場獻唱《BOSS》、《IGNITED》及《WE ARE》，觀眾情緒高漲到達沸點，全場起身。十二子走上兩條天橋的升降台，向山頂觀眾拉近距離，載歌載舞時，天橋亦看似不太穩陣，當兩條橋在空中合而為一移動時，他們顯得小心翼翼，站在原位未敢走近接駁位。

鋼琴出問題 呂爵安執生放笑彈

演唱會上，有全隊演出亦有個人獨唱，以及組合對唱，陳卓賢（Ian）跟AK合唱《蝸牛》和《另一個諾貝爾》。劇集《大叔的愛》「田牧CP」呂爵安（Edan）與Anson Lo以鋼琴合奏及合唱《Apple Pie》，又跳唱《Elevator》及《Megahit》，Anson Lo穿露背裝騷手臂跳唱《Mr. Stranger》。不過Edan自彈自唱《E先生連環不幸事件》前，鋼琴出問題，他執生揮手跟觀眾打招呼，發揮搞笑本色說這樣出場益了他，說做騷意外很常見，他有的是時間，又笑指想開棟篤笑很久。正副隊長楊樂文（Lokman）、AK穿窩釘皮褸演繹《虎道門》，王智德（Alton）坐電單車出場，3人合唱《道路使用者的有型守則》和《Rebound》，粉絲起身一齊跳。

陳瑞輝第二場差錯腳跌落台

感動位是陳瑞輝（Frankie）哽咽談自己曾是「隱形人」，過程中經歷低谷，眼見MIRROR其他成員愈來愈好、愈來愈多工作，自己就窮到要借錢為生。他邊講粉絲邊尖叫拍掌鼓勵，他鼓勵大家說：「唔好相信自己做唔到，更要相信自己，咁先做得到。」安歌唱最後一首歌《One and All》時，全場大合唱，Lokman大喊：「你哋一齊唱，我哋聽到㗎。」姜濤與Edan感動落淚。Frankie昨晚第二場講感言時，向前行近台邊不小心差錯腳跌落台擦傷手，他之後爬回台上，說嚇親大家不好意思。

AK抱歉多失誤 邱士縉自評55分

騷後問鏡粉對演唱會評價，普遍大讚好睇，有說Lokman與AK唱跳《虎道門》好勁。有喜歡Edan與Anson Lo彈琴部分，讚後者好努力。對於演唱會舞台機關的安全問題，MIRROR御用排舞師Rock sir在社交網說：「正與幕後團隊溝通，盡力改善一切潛在危險。」成員們亦檢討演出，AK說第一場太多失誤感抱歉，會記着所有錯誤再修正做好。邱士縉（Stanley）自評55分，覺得不夠好。姜濤轉發「請大家在鳴謝舞蹈員時起身拍掌給予尊重」的帖文。

記者：陳釗、柯美

攝影：劉永銳

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