《非常律師禹英禑》韓國觀眾評分新高 朴恩斌手袋匙扣掀搶購潮

朴恩斌劇中飾演患有自閉症但高智商的律師禹英禑，從小對鯨魚情有獨鍾，家中使用木製鯨魚鬧鐘、上班用啡色手袋，以及掛在袋上的鯨魚匙扣，如今都成為粉絲搶購目標，據韓媒昨日報道，「禹英禑手袋」售價約17.4萬韓圜（約1000港元），尺寸足夠容納一部手提電腦，《非》劇播出後迅即售罄，據報預訂者眾，需分三輪發貨，最後收貨日期已延至9月。

另一人氣產品是日本製的鯨魚鬧鐘，當地售價約25萬韓圜（約1500港元），同樣供不應求，就算預訂亦要9月底才出貨。由此可見，韓流影響力相當驚人。

收視好 口碑佳

《非》劇收視成績理想，口碑亦佳，韓國Gallup市場調查公司本月19至21日隨機抽樣電話訪問1000名18歲以上市民，投票選出上周最喜歡的劇集，結果《非》劇得票率13.1%稱冠，大幅拋離第2位的KBS劇集《黃金面具》（4.2%），以及並列季軍的tvN綜藝節目《劉在街頭》和另一KBS劇集《加油，我的人生》（3.8%）。

值得一提的是，《非》劇同時打破該公司自2013年開始進行調查的最高分數，並以0.1個百分點之微險勝《天空城堡》，緊隨其後的是《鬼怪》（12.6%）、《太陽的後裔》（12.3%）、《親愛的素英》（12.2%）、《我係張寶利》（12.1%）、《奇皇后》（11.8%）、《來自星星的你》（11.5%）及《夫妻的世界》（10.2%）。

演員人氣升片約增

《非》劇叫好叫座，帶挈同劇演員人氣急升，例如劇中飾演禹英禑律師好友崔秀妍的河允景，據報在劇集播出後即收到多家製作公司邀請，她已答應演出《哲仁王后》申惠善與《軍檢察官多伯曼》安普賢合演、改編自網絡漫畫的新劇《今生也請多指教》，飾演第二女主角尹貂媛，是申惠善前世的妹妹，今世相認之後，二人將會跟安普賢鬧三角戀。