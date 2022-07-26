降高血壓戒口減磅 錢小豪自覺愈來愈靚仔

錢小豪表示聽聞將於11月通關，到時才往內地還片債，並笑稱：「如果在酷熱天氣下拍外景會心臟病發，我有高血壓，要戒鹹、甜和煎炸食物，食得好清淡，又會煲湯飲，皮膚都好了，愈來愈靚仔。」

陳鈺芸流落越南似走難

陳鈺芸今年2月赴美國洛杉磯拍西片，早前回港因沒有直航機要轉機，經悉尼時確診，7日後快速測試呈陰性，但抵越南後又不准她上機，擾攘兩小時還是滯留當地。她憶述：「當時已是凌晨，在越南沒有朋友，又沒訂酒店，感覺像流落異鄉。拖着兩個共100磅的行李，孭着背囊，在高速公路行了半小時，才搵到一間三星級酒店，非常狼狽，好似走難。」經過一番折騰，回港完成檢疫後，為動畫電影配音，但又食物中毒，要捱肚痛配音，慨嘆五六月相當黑仔。

記者：柯美