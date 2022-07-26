《金曲獎》半數歌手缺席成焦點 網民質疑賽果 歌后鄭欣宜恨冧莊 菊梓喬否認瞌眼瞓

得獎歌手全缺席 華納稱撞期

華納昨日回應未有歌手出席《金曲》頒獎禮原因，「非常感謝《香港金曲》頒獎禮給予華納歌手的鼓勵及支持。昨（前）晚沒有派員出席頒獎禮，Janice（衛蘭）因做完演唱會，放假去了旅行，不在港。洪嘉豪、張天賦、張蔓姿剛好有工作在身，撞期未能出席」。

一廠獲獎 鄭欣宜感覺奇妙

鄭欣宜在多個音樂頒獎禮奪得女歌手獎，完成大滿貫。她前晚得獎時表示在電視城一廠經歷過好多，在這個地方獲女歌手大獎感覺奇妙。翻查資料，欣宜2005年在《兒歌金曲頒獎典禮》扮公主向吳卓羲獻吻一幕，惹來不少觀眾反感及投訴。欣宜獲獎後接受訪問說：「多謝唱片及經理人公司畀我好多信心同支持，感覺好奇妙，在這個空間及一廠，經歷好多不同的事，但我覺得未完，希望繼續進步，透過音樂記錄每個成長。」

問到下個目標，欣宜直認恨繼續冧莊，同時讚現時年輕歌手全部都好勁、好厲害，並說：「我在台下時，想到自己剛開始唱歌時已20多歲，都是發夢及一嚿雲般，現在才開始知道要做什麼，轉眼做歌手10多年，經常提自己不可以鬆懈。」

菊梓喬閉目 陶醉聽音樂

曾三度奪《勁歌金曲》頒獎禮最受歡迎女歌星的菊梓喬，前晚在《金曲》頒獎典禮僅憑《不能放手》獲最佳中文唱片獎，十大金曲不入。不過在獲榮譽大獎的資深音樂人鮑比達，伙拍音樂人表演時，鏡頭影到菊梓喬在閉目，有網民問她是否累到睡着？菊梓喬否認說：「當時是陶醉聽音樂，古典及爵士樂要細心及用心聽。」

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

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