突取消公布三台收視 TVB：直播成績未必完全反映實况

TVB稱重點聚焦本台電視節目收視資料，「以切合現時收視數據公布環境」。至於為何取消過往公布方式，TVB表示，「隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到myTV SUPER等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情况」。

據悉TVB、ViuTV、開電視與香港廣告商會2018年至2023年共同委任CSM媒介研究為收視調查機構。曾志偉重返TVB後，去年4月時任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），曾被問及TVB跟ViuTV節目收視大戰，他當時稱ViuTV最高收視去到4點，TVB最高是二三十點，表示J2才是跟ViuTV比收視的地方。ERROR成員193（郭嘉駿）其後質疑曾志偉所指的收視代表性，「收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理」；雖然根據資料早於2018年開始，調查公司的收視樣本家庭已逾千戶，每戶最少有一部電視機。不過去年5月底TVB「突發」向傳媒提供5月24日至5月30日免費頻道翡翠台、ViuTV與香港開電視晚間黃金時段收視調查報告，以數據證明TVB節目穩佔收視龍頭位置。ViuTV由開台至今從沒公布收視成績，開電視大致亦然，惟本月8日突然向傳媒公布7月7日晚7時至11時的收視超越ViuTV及J2，平均錄得2.5點，緊隨無綫排第2，往後卻再無任何公布。