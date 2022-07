【明報專訊】MIRROR紅館演唱會昨晚開鑼,尖沙嘴一個商場舉辦《MIRO WE ARE》主題活動,由昨日起至8月6日,增設專為MIRROR演唱會而設的應援活動專區,分三大活動區,包括《MIRO WE ARE Photo Zone》,有12名成員的人型展覽擺設給粉絲打卡;《MIRO Pop-up store 》發售演唱會周邊商品,以及《MIRO Zone》由12名成員的粉絲團體參與佈置應援裝飾,為偶像打氣。粉絲在佈置上花心思,姜濤的應援區是「姜記冰室」,符合他愛吃的形象,更有餵食薯條的打卡位。主題話動區昨日上午10時開放,整日有大批粉絲往打卡及買周邊產品。