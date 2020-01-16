12場紅館騷開鑼 阿姐Do姐捧場 MIRROR白馬王子Look從天降

MIRROR紅館演唱會一票難求，備受期待，昨晚正式舉行。大批「鏡粉」攻陷紅館，演唱會未開始時，場內12子的粉絲各據不同區域，亮起燈牌，又叫偶像名字吶喊助威，旗鼓相當。捧場的圈中人眾多，包括汪明荃、鄭裕玲、張繼聰與謝安琪帶同子女、ERROR、COLLAR、P1X3L、七仙羽等，觀眾見到好興奮，七仙羽更識做大派心心手勢。

全場燈海 鏡粉尖叫不停

演唱會原本晚上8時15分開騷，結果8時50分才開始，12子一身白馬王子Look吊威也從天而降登場，全場鏡粉尖叫不停，紅館更被燈海包圍，場面壯觀。雖然開騷前發生舞蹈員疑意外受傷傳聞，但未有影響MIRROR與舞蹈員的表現，開始時勁歌熱舞，一口氣唱出3首團歌《Innerspace》、《Reflection》及《All in one》，江𤒹生（Anson Kong、AK）跳到滿頭大汗，鏡粉不停歡呼喝彩，聲音震耳欲聾。

200鏡粉4點排隊購產品

MIRROR紅館演唱會令粉絲期待已久，昨日一早有鏡粉到紅館排隊買周邊產品；下午4時開售，已有逾200名鏡粉爭相購買，買完急不及待拆開來看。有指買齊一套MIRROR周邊產品需1140元，當中手燈售價為360元，雖然很多網民嫌貴，但現場所見亦有不少人購買。

初時認證快 人多埋怨亂

今次部分門票採實名制，場外搭建多個帳篷，寫着「實名制門票檢查站」，持實名制門票的觀眾入場前，必須經過檢查，證實身分方可入場，初時人流不算多，有歌迷表示兩分鐘已取得認證手帶。有門票才可進入認證和售賣產品範圍，現場有保安看守，認證後可以離開該範圍，到開騷才入場。

不過近開騷時間，入場觀眾愈來愈多，每個入口都出現人群和人龍，掃安心出行及疫苗通行證，排隊進場需時約15分鐘。

其間有少許混亂及擠塞，加上天氣又熱又焗，有排隊觀眾埋怨：「都未試過睇演唱會亂到咁。」又有觀衆稱指示不清晰，很多人排錯隊。捧場的鄺先生與母親同來，他表示以實名制購票，過程不太繁複，亦認為可遏止炒風，他不介意辦手續才可取票入場，並表示排了約半小時。

MIRROR成員應援巴接觀衆

另一方面，九巴日前發放消息，為配合紅館舉行MIRROR演唱會，將於7月25日至31日，以及8月2日至6日，開辦11條特別線，在演唱會結束後約15分鐘，由暢運停車場（綠閘對開）開出。九巴特意為鏡粉準備驚喜，在演唱會舉行期間，每晚都有不同MIRROR成員的應援巴士接載觀眾回家。

記者：柯美、陳釗

攝影：劉永銳

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