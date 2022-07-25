【開箱】《勸服》名著改編 創新不成遭嫌棄

效法《柏捷頓家族》出現多元種族

《勸服》講述上流女孩Anne原與海軍軍官Frederick相愛並訂婚，卻遭親友勸諫，最終Anne動搖，解除了婚約。8年後她已屆27歲，雲英未嫁，仍不時記掛Frederick。父親Walter家道中落，欠債纍纍，要出租大宅，並舉家遷往巴斯另一房子居住。Anne沒立即隨行，反而往探望已出嫁的妹妹Mary，並重遇Frederick，他已成為海軍上校，又受到Mary小姑Louisa青睞，表親William似乎對Anne有意。多角戀之下，到底她跟Frederick能否有情人終成眷屬？

在影視資訊網站IMDB，《勸服》在10分滿分的觀衆評分中只得5.6分，成績未如理想；爛番茄影評網站的正評也僅僅過半。觀衆或珍奧斯汀迷最不滿的，是此片時代背景雖然一如原著定在19世紀初期，主角穿著古裝，對白卻加入現代元素，給人格格不入之感。狄高達莊遜飾演的Anne，已過適婚年齡，想念舊愛Frederick，寄情杯中物，經過多年依然不了解自己的心意。狄高達更不時效法菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）編劇及主演的英國劇集《邋遢女郎》，不時打破第四面牆，向屏幕前的觀衆說出心事。有觀衆評論最初看還可以，但個多小時的電影，不時重複，就有點厭煩，而且真的需要嗎？

其實《勸服》陣容不弱，除了狄高達莊遜，還有《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）、《盧根》李察格蘭（Richard E. Grant）及《浴血黑幫》高斯莫謝維斯（Cosmo Jarvis）主演。導演嘉莉格力尼爾（Carrie Cracknell）雖然沒多少拍攝電影的經驗，卻是資深舞台劇導演；編劇之一的朗奴巴斯（Ronald Bass）更曾經憑《手足情未了》贏過奧斯卡最佳原創劇本殊榮，其餘作品還有《真的想嫁你》等叫好叫座之作。《勸服》受劣評或者正源自忠於原著與革新之間的舉旗不定，以演員陣容為例，《勸服》跟Netflix另一劇集《柏捷頓家族：名門韻事》同樣把故事背景設在19世紀初的英國攝政時期，演員卻同樣種族多元，是否符合當時的社會環境？片中不止有白人，還有非裔、亞裔，甚至會通婚。若以創新角度，除了角色會講幾句潮語，在人物思維方面，又好像毫無進步。

珍奧斯汀受影視界歡迎

珍奧斯汀的小說向來受影視界歡迎，改編的成功例子也不少，《傲慢與偏見》由哥連費夫（Colin Firth）主演的劇集版被奉為其代表作之一；《魔盜王》姬拉麗莉（Keira Knightley）擔正的電影版，即使不是好評如潮，也沒遭劣評。李安執導的《理智與感情》，獲得奧斯卡7項提名，並捧走最佳改編劇本，該片忠於原著之餘，也加了女性主義角度，譬如強調長子繼承權的不公，欠缺經濟保障未婚女士所面對的困境等。至於珍奧斯汀的著名愛情喜劇《Emma》，不論桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）或安雅泰萊采（Anya Taylor-Joy）主演的《芳心愛漫遊》跟《Emma: 上流貴族》都先後獲讚，兩片跟足原著時代背景，而拍出不同趣味。若說翻新版，則不得不提《蝙蝠俠與羅賓》雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）與《蟻俠》保羅路德（Paul Rudd）主演的《叻女掌門人》（Clueless），把《Emma》故事搬到1990年代中，而且以一間高中的富家女為主角，既有青春氣息，亦有時代觸覺，巧妙把書中情節現代化，屬於成功示範。