Marvel DC超級英雄片動漫展對撼 黑豹繼承者曝光 《黑亞當》狄維登場

前日在聖地牙哥動漫展的主舞台上，Marvel電影總裁奇雲費治（Kevin Feige）宣布，Marvel電影宇宙（MCU）第5及第6階段新片陣容，明年2月由《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）打頭陣，森姆積遜（Samuel L. Jackson）主演新劇《秘密入侵》（Secret Invasion）緊接春季登場，然後輪到《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy 3）、《美國隊長4》（Captain America: New World Order）及《神奇4俠》（Fantastic 4）等接力；最令粉絲興奮的是《復仇者聯盟》第5及第6集，正式公布片名《Avengers: The Kang Dynasty》及《Avengers: Secret Wars》，並於2025年先後上映。

會上公開《黑豹2》預告片，仍由上集導演賴恩古拉（Ryan Coogler）操刀，隨着「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman）前年病逝，Marvel電影公司延期開拍續集，新片內容一直保密，直至預告片首度曝光，正式揭開神秘面紗。片段以Bob Marley經典名曲《No Women, No Cry》掀起序幕，瓦干達王后率領國民出席黑豹喪禮，舉國愁雲慘霧。然後鏡頭一轉，疑似飾演黑豹女友Nakia的雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）在水中分娩，為黑豹延續血脈。

《變形女俠》最新預告上架

《毒梟：墨西哥》男星泰諾烏爾達（Tenoch Huerta）飾演亞特蘭提斯國王子納摩首度登場，早前有傳《黑豹2》內容涉及亞特蘭提斯和瓦干達兩大海陸王國，為了奪取珍貴的汎合金資源而生摩擦，預告更有雙方開戰場面，令傳聞可信度大增。最後一個鏡頭，身形纖細的「女黑豹」背影驚鴻一瞥，有網民猜測這名瓦干達王位繼承人，應是「黑豹妹」萊蒂茨亞韋特，至於是真是假，今年11月11日開畫自有分曉。

Marvel新劇《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk: Attorney at Law）最新預告亦已上架，故事講述「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）準備訓練律師表妹珍妮花華特斯（塔緹安娜瑪斯蘭尼飾）成為變形女俠，結果反被女方打敗，令他非常無癮。另一方面，添羅夫（Tim Roth）再次扮演奸角惡煞，變身恐嚇珍妮花，而查理葛斯（Charlie Cox）扮演夜魔俠更在片尾壓軸登場，令到新劇陣容更鼎盛。此劇將於下月17日在影視串流平台Disney+開播。

《沙贊2》預告奸角造型曝光

Marvel公布未來大計，DC則放眼目前，先後在今年10月及12月開畫的新片《黑亞當》和《沙贊！神力集結2》，同日公開最新預告片，前者有狄維莊遜扮演反英雄角色黑亞當輪流對戰「鷹俠」艾迪斯荷治（Aldis Hodge）和「命運博士」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）的動作戲；《沙》片有飾演奸角的《狂野時速》海倫美蘭（Helen Mirren）及《神探俏嬌娃》美籍華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）造型首度曝光，扮演沙贊的碩克查利維更以《狂》片作笑話，跟海倫美蘭討論家人的重要，相當搞笑。

狄維莊遜及碩克查利維前日親臨動漫展，前者更穿著《黑亞當》戲服，在電光四射的巨型背景屏幕襯托下出場，高呼「DC新時代終於來臨」，氣勢上先勝一仗。事實上，同屬DC電影宇宙的《閃電俠》（The Flash）和《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）早已拍竣，卻因主角艾薩米勒（Ezra Miller）和安柏赫特（Amber Heard）官非纏身，形象受損，無緣亮相動漫展。

原著作者宣傳《權力遊戲》前傳

除了超級英雄片外，其他影視公司亦爭取曝光機會，下月21日在HBO頻道上架的《權力遊戲》前傳劇集《House of the Dragon》，原著作者George R.R. Martin親自到場打氣，被問到《權》劇結局被批爛尾，可會擔心新劇重蹈覆轍？他充滿信心表示，已經看了9集，製作令他滿意，並暗示有機會開拍第2季。

同日亦有最新一季《星空奇遇記》（Star Trek: The Next Generation）主角柏德烈史超域（Patrick Stewart）現身舞台；重拍湯告魯斯（Tom Cruise）和畢彼特（Brad Pitt）主演經典電影《吸血迷情》（Interview With the Vampire）的同名新劇，會上播出首條預告；改編自DC漫畫的Netflix新劇《睡魔》（The Sandman），亦有最新預告登場，令入場動漫迷目不暇給。