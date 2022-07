Marvel DC超級英雄片動漫展對撼 黑豹繼承者曝光 《黑亞當》狄維登場

前日在聖地牙哥動漫展的主舞台上,Marvel電影總裁奇雲費治(Kevin Feige)宣布,Marvel電影宇宙(MCU)第5及第6階段新片陣容,明年2月由《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)打頭陣,森姆積遜(Samuel L. Jackson)主演新劇《秘密入侵》(Secret Invasion)緊接春季登場,然後輪到《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy 3)、《美國隊長4》(Captain America: New World Order)及《神奇4俠》(Fantastic 4)等接力;最令粉絲興奮的是《復仇者聯盟》第5及第6集,正式公布片名《Avengers: The Kang Dynasty》及《Avengers: Secret Wars》,並於2025年先後上映。

會上公開《黑豹2》預告片,仍由上集導演賴恩古拉(Ryan Coogler)操刀,隨着「黑豹」卓威博士文(Chadwick Boseman)前年病逝,Marvel電影公司延期開拍續集,新片內容一直保密,直至預告片首度曝光,正式揭開神秘面紗。片段以Bob Marley經典名曲《No Women, No Cry》掀起序幕,瓦干達王后率領國民出席黑豹喪禮,舉國愁雲慘霧。然後鏡頭一轉,疑似飾演黑豹女友Nakia的雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)在水中分娩,為黑豹延續血脈。

《變形女俠》最新預告上架

《毒梟:墨西哥》男星泰諾烏爾達(Tenoch Huerta)飾演亞特蘭提斯國王子納摩首度登場,早前有傳《黑豹2》內容涉及亞特蘭提斯和瓦干達兩大海陸王國,為了奪取珍貴的汎合金資源而生摩擦,預告更有雙方開戰場面,令傳聞可信度大增。最後一個鏡頭,身形纖細的「女黑豹」背影驚鴻一瞥,有網民猜測這名瓦干達王位繼承人,應是「黑豹妹」萊蒂茨亞韋特,至於是真是假,今年11月11日開畫自有分曉。

Marvel新劇《變形女俠:律政英雌》(She-Hulk: Attorney at Law)最新預告亦已上架,故事講述「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)準備訓練律師表妹珍妮花華特斯(塔緹安娜瑪斯蘭尼飾)成為變形女俠,結果反被女方打敗,令他非常無癮。另一方面,添羅夫(Tim Roth)再次扮演奸角惡煞,變身恐嚇珍妮花,而查理葛斯(Charlie Cox)扮演夜魔俠更在片尾壓軸登場,令到新劇陣容更鼎盛。此劇將於下月17日在影視串流平台Disney+開播。

《沙贊2》預告奸角造型曝光

Marvel公布未來大計,DC則放眼目前,先後在今年10月及12月開畫的新片《黑亞當》和《沙贊!神力集結2》,同日公開最新預告片,前者有狄維莊遜扮演反英雄角色黑亞當輪流對戰「鷹俠」艾迪斯荷治(Aldis Hodge)和「命運博士」皮雅斯布士南(Pierce Brosnan)的動作戲;《沙》片有飾演奸角的《狂野時速》海倫美蘭(Helen Mirren)及《神探俏嬌娃》美籍華裔女星劉玉玲(Lucy Liu)造型首度曝光,扮演沙贊的碩克查利維更以《狂》片作笑話,跟海倫美蘭討論家人的重要,相當搞笑。

狄維莊遜及碩克查利維前日親臨動漫展,前者更穿著《黑亞當》戲服,在電光四射的巨型背景屏幕襯托下出場,高呼「DC新時代終於來臨」,氣勢上先勝一仗。事實上,同屬DC電影宇宙的《閃電俠》(The Flash)和《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)早已拍竣,卻因主角艾薩米勒(Ezra Miller)和安柏赫特(Amber Heard)官非纏身,形象受損,無緣亮相動漫展。

原著作者宣傳《權力遊戲》前傳

除了超級英雄片外,其他影視公司亦爭取曝光機會,下月21日在HBO頻道上架的《權力遊戲》前傳劇集《House of the Dragon》,原著作者George R.R. Martin親自到場打氣,被問到《權》劇結局被批爛尾,可會擔心新劇重蹈覆轍?他充滿信心表示,已經看了9集,製作令他滿意,並暗示有機會開拍第2季。

同日亦有最新一季《星空奇遇記》(Star Trek: The Next Generation)主角柏德烈史超域(Patrick Stewart)現身舞台;重拍湯告魯斯(Tom Cruise)和畢彼特(Brad Pitt)主演經典電影《吸血迷情》(Interview With the Vampire)的同名新劇,會上播出首條預告;改編自DC漫畫的Netflix新劇《睡魔》(The Sandman),亦有最新預告登場,令入場動漫迷目不暇給。