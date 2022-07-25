Nowhere Boys開騷 結他手Hansun「拗柴」負傷上陣

Nowhere Boys騷後受訪，Hansun被隊友笑罵不聽話，腳傷仍不停跳，他稱開騷前一日綵排時，落台不小心跌倒，經隊友幫他敷冰及用紅外線治療已沒大礙，並透露女兒得10個月大，只能綵排時帶她感受氣氛。漁佬稱兒子戴耳機保護耳朵入場，在台下笑得很開心，不停揮動螢光棒。Van自爆疫下太久無開騷，心情有點緊張，唱第一首歌時看似淡定，其實唱錯歌詞。他們均表示今次只開一場未夠喉，並說：「希望下次可以在場地較大的Star Hall或伊館開騷，逐步逐步來，好似『打大佬』咁。」

記者：林祖傑

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com