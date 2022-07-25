關心妍分享湊女心得 七仙羽刁蠻逼走前度

七仙羽（七師傅）昨日首次在書展搞簽名會，宣傳她的愛情小說《愛情戀咁嚟》，粉絲包圍攤位要求拍照又送禮。外籍男友陪同七師傅到場，慘被逼出人群外圍，唯有用手機拍攝現場情况，卻怕醜婉拒與女友合照。

人生中失戀過3次的七師傅，自稱以前性格刁蠻，前度難以忍受，後來才變溫柔。書中有不少她的真實戀愛經驗，例如遇上渣男和小三。她自爆曾陷三角戀，「10多年前，認識了一名意大利王子，同時有一名圈中很靚又好有名氣的女星也愛上王子，雖然王子較喜歡我，但我選擇自動退出，否則有可能一早已當上王妃」。

記者：林蘊兒