演回歸劇 挑戰首集即要扣人心 郭晉安求觀眾畀面捧場

記者：林祖傑

安仔今次在回歸劇演一名老字號中菜館老闆，角色是一名固執又感性的老粗廚房佬，經常喊到決堤，這種性格他絕不欣賞，故要花點工夫研究怎演。劇中與陳煒的一段情，安仔表示要演得令觀眾看到他們想復合，但二人角色卻互不察覺這狀况，十分考演技。身為三屆視帝的安仔，自爆在掌摑陳煒的戲分失手，「我很少在劇中打女人，打人是有技巧的，要打到有啪一聲，拍這場戲時緊張得滯，打早了，陳煒還有半句對白未講，我即抱住她道歉，真係肉酸，不過唔緊要，人總有錯，當畀新人睇吓，是可以錯的，最緊要講對唔住認錯」。

身教仔女 在家練拋鑊

5年前擔演《再創世紀》，安仔稱今次再演回歸劇心態截然不同，「上次整個製作好大，演首富揸跑車，今次演廚房佬，是拋鑊不是揸跑車，拍攝前要睇片練拋鑊，在家中練習，在小朋友面前做一個身教，要讓他們知道學什麼都要練習，但去到現場個鑊成5斤重，拋了半分鐘就抽筋，之後真的拋不到，幸鏡頭夠用，剪出來都幾靚，所有手勢都好正確」。

原以為《回歸》只得15集，十分輕鬆，怎料參演後才發覺一點也不容易做，安仔笑道：「以為咁益我，原來我要承擔一個風險，首集就要扣住觀眾的心，如果要第十集才令觀眾投入到，這樣就死啦，就失敗了。所以我覺得這是一個很大的挑戰，15集劇，憑什麼要觀眾坐定定看？等同一部電影憑什麼要觀眾購票入場看？就憑我郭晉安要觀眾坐定定看一個鐘頭？唔該畀吓面吖！」

不講舊時 與時並進

1997年回歸，對安仔而言是事業分水嶺，25年前離開了無綫一段時間往外闖，回歸前在九龍城香港機場上機到台灣，回歸後回港已經在赤鱲角機場落機，他說：「好特別，當時回來覺得好陌生，望不到大廈天台有人曬衫，回家的路長了，問我感受，當然是接受，要與時並進，不要停留在舊時，身為藝人更加不可以講舊時，要看將來究竟發生什麼事，現在是元宇宙世界，我一直以來性格都是這樣，要比別人知得更快。」

1987年入行至1997年回歸前，安仔直認星運不太好，直到回歸後，1998年重回無綫，參演《創世紀》，2003年《戇夫成龍》首奪視帝，2006年《阿旺新傳》奪第二個視帝，2017年再憑劇集《忠奸人》三度封帝，他說：「這次重回無綫剛好10年，要成就一個演員，看看要花幾多時間！不是一朝一夕。香港已回歸25年，我沒有想過不做，其實現在『搲爆頭』的是監製，因為搵得郭晉安，就要諗究竟畀什麼給我做。」