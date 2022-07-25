沒為影片風波嚎哭 現心情OK 姚焯菲：會經一事長一智

新西蘭之旅玩得開心

Chantel心情不俗，穿短褲大騷青春活力。她說兩星期的新西蘭之旅玩得好開心，拍了不少靚相。是否順道為海外升學準備？Chantel表示仍跟家人商量，暫未有決定，與合約無關，純粹以將來發展為大前提。她坦言外國環境較舒服，沒那麼大壓力，校園也很大。

不評論「全球知名歌手」

Chantel表示很久前已計劃今次旅行，非外界所指去散心。提到私人影片流出一事，她承認剛發生時有不開心，「因不知該怎樣處理，幸有經理人開解。（可有因事件喊？）有眼淚但沒嚎哭，現在心情OK」。問到與合照男生的關係，事後可有跟對方溝通？Chantel表示都是一班朋友，事件交由公司處理，會經一事長一智。對於父親以「全球知名歌手」形容惹網民熱議，Chantel表示不清楚，不評論。

與隊友重逢傾到雞啄唔斷

傳女團After Class於9月底開騷？Chantel表示不知情，但當然期待。她說與隊友很久沒見面，日前為頒獎禮綵排重逢，傾到雞啄唔斷。她有買零食作手信送給她們，並發現Gigi（炎明熹）高了很多。

記者：陳釗