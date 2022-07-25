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2022年7月25日星期一
張敬軒獲男歌手獎 成密接者缺席留憾 鄭欣宜奪女歌手獎完成大滿貫
率新生代歌手唱金曲 劉德華改詞盼合力戰勝疫境
得獎名單（紅字為缺席歌手）
沒為影片風波嚎哭 現心情OK 姚焯菲：會經一事長一智
代購MIRROR紅館演唱會門票出事 姜濤國際歌迷會涉炒飛 退款逾百萬
演回歸劇 挑戰首集即要扣人心 郭晉安求觀眾畀面捧場
分享經歷鼓勵年輕人追夢 高海寧自爆兩度患情緒病
太太開腔闢謠報平安 林志穎清醒狀况穩定
「大佬」黃子華忙演舞台劇 張繼聰陳湛文撐起新片宣傳
關心妍分享湊女心得 七仙羽刁蠻逼走前度
Nowhere Boys開騷 結他手Hansun「拗柴」負傷上陣
Marvel DC超級英雄片動漫展對撼 黑豹繼承者曝光 《黑亞當》狄維登場
《為何是吳秀才？》結局收視破頂
華原朋美疑患子宮頸癌入院檢查
【開箱】《勸服》名著改編 創新不成遭嫌棄
得獎名單（紅字為缺席歌手）
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【明報專訊】（請看附圖）
（香港金曲頒獎典禮2021/2022）
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張敬軒獲男歌手獎 成密接者缺席留憾 鄭欣宜奪女歌手獎完成大滿貫
率新生代歌手唱金曲 劉德華改詞盼合力戰勝疫境
得獎名單（紅字為缺席歌手）
沒為影片風波嚎哭 現心情OK 姚焯菲：會經一事長一智
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