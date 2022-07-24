【開箱】《戀上換裝娃娃》 誰最關心Cosplayer暴露走光？

動畫助推漫畫銷量

改編自日本漫畫家福田晉一同名作品的《戀上換裝娃娃》，今年1月在日本電視台播出前，漫畫銷量只有300多萬冊，動畫推出後即急增逾倍，至今銷量超越700萬冊，可見市場反應理想。在日本動漫投票網站AnimeKarmaList排行榜，《戀上換裝娃娃》開播即躋身三甲，僅次於《進擊的巨人》結局篇和《鬼滅之刃：遊郭篇》，以全新作品來說，《戀上換裝娃娃》雖敗猶榮。

隨着《戀上換裝娃娃》6月移師Netflix上架，日本以外地區觀眾（包括香港）終可一窺全貌。首季共分12集，由於漫畫仍在連載，估計動畫開拍第2季的機會甚大。《戀上換裝娃娃》以高中生五条新菜和喜多川海夢的追夢過程和愛情故事為主軸，前者受祖父影響，自小沉迷製作日本傳統女兒節的娃娃，並立志成為出色工匠；後者是熱愛動漫和電玩的Cosplay新手，苦無製作服裝技術，直至遇上同班同學五条，結果一拍即合。

性格內向且不擅交際的五条，認識喜多川以前，根本不知Cosplay為何物，當女方得悉他懂製作女兒節娃娃，於是拜託幫忙縫製Cosplay服裝，他不單被喜多川的熱情和誠意打動，願意放手一試，更重要的是她說過：「自己的想法，要由自己親自說出來！」令到一直不敢對別人透露個人夢想的五条茅塞頓開，二人決定互相扶持，一起追夢。

《戀上換裝娃娃》由日本著名動畫公司CloverWorks製作，代表作包括《約定的夢幻島》、《SPY×FAMILY》等，對動漫迷來說，可謂品質保證。事實上，此劇在角色設定和Cosplay服裝都極具心思，畫面唯美，令人目不暇給，例如五条為喜多川首次縫製的電玩主角服飾，充滿華麗感覺，無論是喜多川抑或動漫迷都讚不絕口；另外，五条為Cosplayer姊妹：乾紗壽葉和乾心壽製作服裝後，不只圓了二人合作的夢想，同時令姊妹關係變得更牢固，藉此表達Cosplay並非純粹個人欲望追求，亦有溫暖人心的作用。

「暖男」角色大受女觀衆歡迎

日本動漫擅以「熱血」為噱頭，《戀上換裝娃娃》講述年輕人逐步實踐夢想的過程，某程度上跟《龍珠》、《海賊王》及《鬼滅之刃》並無分別。難得的是《戀》劇主角的愛情線亦相當吸引，五条品性純良，對於表現豪放的喜多川並無越軌之心，更因後者挑戰過分性感的Cosplay打扮，狠下心腸拒絕配合，如此「暖男」角色，難怪大受女觀眾歡迎。