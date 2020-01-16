MIRROR騷前出新歌給粉絲熱身

陳瑞輝Jer被指最搞笑

MIRROR拍MV時放下偶像包袱，合力發放笑彈。隊長楊樂文（Lokman）稱他們扮演銀河宇宙守護隊，由於宇宙已和平很長時間，他們沒有工作好無聊。王智德（Alton）透露拍攝時跟導演溝通，想有點周星馳舞步，現場度一些發癲、發狂的舞姿，讓大家看到亂舞的MIRROR。呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）曾在《BOSS》MV發揮搞笑功力，今次再應導演要求度出爆笑場口，Edan很滿意說：「真是創作力量同幻想，會嚇你一跳。」眾成員不介意醜化自己的畫面被製成黑圖，盧瀚霆（Anson Lo）自言平時都有很多黑圖。姜濤取笑MV中的Anson Lo最勁，無論點揈個頭，劉海都不會郁。說到誰最搞笑？陳瑞輝（Frankie）與Jer大熱當選，Frankie謙虛說：「你哋開心，我就開心。」演唱會舉行在即，Lokman提醒入場粉絲背好歌詞，聽多幾次他們的歌。AK提示帶多個口罩及帶毛巾抹汗，因跟着他們跳舞會濕晒。陳卓賢（Ian）說去定廁所，因為無廁所位。

娛樂組

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