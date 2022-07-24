勤練歌舞備戰九展騷 七仙羽：不排除曬性感

提早今世帶軒仔見粉絲

談到邀請「下世老公」張敬軒任表演嘉賓，七師傅笑說：「我是想從下世拉軒仔來今世，提早帶他見我的粉絲，但要看他的檔期，我不會強迫他，等如他說下世娶我，我不會逼他今世娶我，好守規矩」。她承認欠舞台經驗，早前有幸獲軒仔關照，踏上其紅館個唱，學識淡定面對大場面，今次自己開騷，會當修行機會，曾上《七福星》和《七救星》節目的嘉賓，如鄭欣宜、ERROR成員193和保錡等都有機會出現舞台重聚，她預定到時會忘記台詞，要靠急才執生，最擔心是唱歌部分，「我不懂唱歌，仲要唱好多首，距離開騷不足一個月時間，學唱歌都學不切，唯有在家勤練歌舞啦，跳舞我反而有些天分，現在每星期上堂學舞」。她笑言拍海報已扮過小丸子，會接受任何造型，「我都有事業線，不排除曬性感」。

「若明年樓價再跌可入市」

疫情下不少人失業、迷失方向，七師傅勉勵大家做好防疫措施保護健康，保持正面心態多接受新事物，「不要炒賣股票，風險好高，要搵正財儲能量，慳到錢做布施會得到快樂。失業人士可趁機學門手藝，有助尋找出路，不要放棄」。她又分享投資心得，「想疫市買樓，首先要視乎能力，現在未到時候，若明年樓價再跌就可以入市，有錢可考慮半山區，升值潛力大，首期不多就揀市區樓，容易放租」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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