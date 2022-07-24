攝影師路經車禍現場救人 林志穎聞兒子無事始安心

志穎蜷縮在駕駛座 雙腳被卡住

據台媒報道，林志穎車禍發生時，第一時間救人的是台灣三立電視節目部前攝影師吳明政，他接受傳媒訪問回憶當時正駕車途經中正路聽到一聲巨響，連忙把車停在路邊，衝到對面線救人。他說當時車頭已起火，現場的工地工人最先到，見有火苗立即跑回去找滅火器。

Jenson自行打開車門 受驚落淚

吳明政稱Jenson自行打開車門，受驚落淚要抱，他將Jenson抱到行人道上交給一名女士安撫。之後跑回去，見林志穎整個人蜷縮在駕駛座且雙腳被卡住，呈半昏迷狀態。他當時救人第一，情况混亂，看不出是林志穎。他與其他人合力將林志穎拉出抬到行人道，林志穎一度試圖起身，吳明政知道他擔心兒子，告知「兒子很安全，沒事」，林志穎就比較安心。對於林志穎一家感謝他出手相助，想聯絡他本人，吳明政婉拒：「這沒什麼，就是應該做的事，人平安就好。」

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