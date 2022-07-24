金曲頒獎禮主題傳承 劉德華率炎明熹打頭陣演出

Gigi先後在多個樂壇頒獎禮奪新人獎，被視為金曲新人獎大熱，她稱心情緊張冒手汗，謙稱大家太看得起她，也知對她期望高，承諾會加油，跟好友姚焯菲（Chantel）一齊努力。她稱返港後見過詹天文和鍾柔美，仍未見到Chantel，很掛念對方。Gigi稱接到通知跟嘉賓做開場表演時，工作人員故作神秘沒透露是劉德華，她知道後很驚喜，知對方當年是樂壇四大天王之一。

泳兒有留意Gigi近期演出，讚表現好，能輕鬆駕馭舞台。泳兒預備穿著「有睇頭」戰衣出席頒獎禮，但對是否性感賣關子。

馮允謙於頒獎禮聯同王灝兒（JW）合唱張學友歌曲《分手總要在雨天》，他會特別送給父親聽，因當年移民加拿大，爸爸隻身返港工作，好掛念爸爸特別記得這歌，也從那時開始認識聽廣東歌。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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