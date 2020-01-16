舞台劇《最後禮物》開鑼 黃子華被讚神演出 值100分

舞台劇《最後禮物 》前晚首演，大批圈中好友捧場，包括劉嘉玲、佘詩曼、毛舜筠、林嘉欣、蘇玉華、蘇永康夫婦等，星光熠熠；陳寶珠、鄭中基、古巨基等送花籃祝演出成功。演出後一眾演員謝幕，觀眾歡呼及掌聲雷動。

延期半年近乎零退票

主辦單位英皇娛樂主席楊受成在台上表示，此劇因疫情延遲6個月，多謝黃子華、潘燦良及台前幕後工作人員做得非常好，多謝所有觀眾，聽監製Alex（馮貽柏）說近乎零退票。Alex多謝演員、導演等共同進退，排除萬難再夾檔期，成就今次演出。由1月叫停至今，退票率近乎零，觀眾支持給他們好大動力。

子華感恩觀眾無走到

潘燦良表示劇場需要觀眾，當延期時，身邊朋友沒人退票，還跟他說，死都要揸住飛，等到演出那日。終於可以同大家見面，真心多謝一齊堅持的觀眾。他笑稱不識說話，留給好識說話的黃子華講。黃子華笑說：「識講嘢一點都不重要，最重要識做人，首先多謝楊受成先生，這個騷停了6個月，其間舞台劇界有好多騷停了，一停就無咗，好陰功。要好有實力的人，才可在6個月後安排做回咁多場。我同燦哥（潘燦良）排戲第一二日，他已經同我講『呢個戲好勞氣』，真的一點都不容易，感激團隊，合作愉快，非常感恩有這次機會，感恩觀眾無走到。」

10分車程 半途停車休息

黃子華在後台跟好友見面，個個都讚他是「神」演出，值100分。黃子華笑說：「神，係呀，我當自己係「神神哋」㗎！（覺得值幾多分？）一定有好多進步空間，同拍電影不同，舞台日日不一樣，跟對手及觀眾互動，要看當日狀態，連血壓都有影響，是一個好刺激的活動。」有指每次演出完返後台像虛脫一樣？黃子華坦言的確是虛脫：「我試過綵排後開車回家，距離10分鐘的車程，但我開了5分鐘車，在一條最繁忙街道上同自己講：『算啦，丟低架車喺路邊瞓，我頂唔到喇。』後來真的停車，休息一會才再開車回家。」

潘燦良：與子華對戲再攰都開心

潘燦良認同黃子華每次演完都好攰，因這舞台劇不簡單，他與子華在3小時內，由沒什麼發展到好激烈的兄弟爭鬥，要花工夫及氣力，亦好勞氣。他稱老婆蘇玉華搬按摩椅出廳，讓他回家可按摩紓緩。不過跟子華對戲是一件好享受的事，再攰都開心。

記者：柯美

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