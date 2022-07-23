《龍與地下城：盜亦有道》預告曝光 曉格蘭特首亮相動漫展自稱「玩家」

《龍與地下城：盜亦有道》由《今晚玩救你》尊尼芬高斯汀（Jonathan Goldstein）及尊法蘭斯戴利（John Francis Daley）聯合執導，預計明年3月2日在港上映，故事講述一件失傳已久的寶物，引來各路人馬爭奪，無論英雄或盜賊，只要捲入奪寶漩渦，就逃不了你死我亡的惡鬥。

昨日除了公開《龍與地下城：盜亦有道》首條預告片外，《星空奇遇記》基斯派恩（Chris Pine）、《狂野時速》米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、《柏捷頓家族：名門韻事》利基尚沛治（Rege-Jean Page）等主角亦有出席動漫展宣傳。片中扮演奸角的《真的戀愛了》男星曉格蘭特（Hugh Grant），更被發現是首次出席Comic-Con，因而獲得現場動漫迷報以熱烈掌聲，他笑言：「我們曾經嘗試來宣傳《理智與感情》（文學名著改編，李安執導），但被拒絕了。」其間談及《龍》片時，主持形容曉格蘭特熱愛角色扮演遊戲，米雪露芝姬絲調侃道：「大概誤會了是S&M吧。」曉格蘭特隨即表示，「她（米雪）也沒說錯，我是狂熱的『地下城主』遊戲玩家多年，這種嗜好，幾乎成為英國的國家運動」。

前日Comic-Con亦公布了多部新戲消息，包括《失蹤罪》露莎雯派克（Rosamund Pike）主演的亞馬遜Prime Video迷你劇《時間之輪》第2季還未播出，已宣布開拍第3季。Disney+亦介紹了改編自電影《驚天奪寶》的劇集《Edge of History》，以及Paramount+新劇《Wolf Pack》。

奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演《殺神John Wick 4》，前日公開了首張劇照。《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新片《Oppenheimer》，講述研發原子彈的故事，則公開了海報，預告明年7月21日上映；據報昨日起亦會伴隨《訪·嚇》導演佐敦比爾（Jordan Peele）新片《Nope》在美國上映，放映首條預告片。

《壯志凌雲2》美票房史上最高第9位

提起派拉蒙影業，湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》在美國累收6.238億美元，已超越《復仇者聯盟》，進佔當地史上最高票房第9位，而且有機會再上一層樓，因為距離第7及第8位的《鐵達尼號》及《侏羅紀世界》，《壯》片只差300多萬美元。