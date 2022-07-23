任達華康復首現身 瞞染疫免妻女擔心 曾志偉不覺馮皓揚讀藝訓班貶身價

記者：林蘊兒

67歲任達華（華哥）早前快速檢測，發現確診新冠病毒，即全面停工並自我隔離20日，現已康復的他笑言終於由「二線」變回「一線」演員。病癒後昨日首度公開亮相，身形較前清減的華哥精神不錯，透露已復工，體力沒問題，可以捱通宵趕拍新戲。他表示無法知道感染源頭，懷疑是經過某些地方接觸後所致，提議大家外出曬太陽和多做運動排汗，或有助減低感染機會。

冇「腦霧」後遺症

華哥透露確診後病况輕微，可能同時服中西藥物治療有關，「我沒有頭痛、喉嚨痛或背痛，發燒一日半已退燒，每日度血壓、做快測，一日做足5次。沒有傳聞中招的後遺症『腦霧』，記憶力仍然很好」。

太太琦琦和女兒任晴佳在6月起程到歐洲旅行，華哥為免妻女擔心，刻意隱瞞病情，慶幸沒有傳染她們。接受隔離期間，難得休息，他趁機每日勤力繪水墨畫，配合電腦科技，創作以眼睛和汗水為設計靈感的「元」系列畫作，打算揀出最滿意的作品輯錄成畫集或書本，期望明年推出。

曾志偉下周約見羊羊

曾志偉加入無綫當總經理後工作繁忙，希望盡量每兩星期抽空打一場高爾夫球，有適量運動，保持身體健康。17歲馮皓揚（羊羊）憑《媽媽的神奇小子》奪今屆金像獎最佳男配角，得獎前已獲無綫取錄，成為最新一期藝員訓練班學員，志偉透露下周會約見羊羊傾偈，並說：「難得他想加入TVB，因為電視台拍劇時間長，又有不同角色，可以讓新人有更多磨練和學習機會，尤其他現在仍很後生，應有很多機會深造磨練。」

對於有網民認為羊羊入讀自貶身價，稱其演技更勝藝訓班導師，志偉認為電視台有很多機會，至於演技很難評論，據他所知羊羊只拍過一部戲，相信對方報讀前已考慮清楚，寄語他只要虛心學習，未來的路會走得更長。

讚曾國祥識講說話

提到曾國祥擔任金像獎頒獎嘉賓，當眾嘲諷父親志偉的身形和高度，又說「ViuTV乜都講得」。志偉笑說：「我覺得沒有問題，證明他大個仔，去到人家個台都畀面，識講說話。他事實遺傳我的肥，身高可能是後期加工。」

曾國祥去年憑電影《少年的你》奪金像獎最佳導演，頒獎禮因疫情停辦，今年正式上台領獎。志偉覺得補領獎座是二次開心，希望兒子下一部戲都有好成績，期待父子檔合作，「以前我們很少合作，希望他憑自己功勞，不想讓人覺得靠爸爸關係，現在輪到我不想叨他的光，不過若劇本適合，可以考慮合作」。