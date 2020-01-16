MIRROR預告缺席照得獎 《BOSS》奪金曲最佳合唱歌曲獎

大會連日來率先公布部分獎項，昨日網上直播，金曲籌委會召集人何重恩與張仲恒揭曉「香港金曲最佳合唱歌曲獎」得主是MIRROR歌曲《BOSS》。主持崔建邦說：「我可否講一講，恭喜晒MIRROR！」另一主持李志剛問他是否鏡粉？崔建邦稱一直沒機會在大氣電波講。李志剛笑說：「叫崔建邦代攞獎，因個樣似Anson Lo（盧瀚霆）。」

何重恩：有獎不攞唔關我事

何重恩說：「外界一直認為MIRROR不會在今次《香港金曲頒獎禮》得獎，其實頒獎禮有機制，兩台一起做會互相尊重，獎項根據兩台過去健全的評選機制選出，但要理解，你支持人不代表別人都要支持你。」他稱不管大家看法如何，會讓外界看到，得獎人是否出席領獎都不緊要，「來當然好，但有獎不攞唔關我事，我們一定尊重機制，所以都希望大家互相尊重機制，我們才能行得更遠；你自己收埋自己，你叻到點都好，這不是針對某樣嘢，我們真係需要互相守望，令香港唱片業繼續發光發熱」。

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