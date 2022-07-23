座駕失控撞分隔島指示桿 林志穎身體多處骨折 與子險葬身火海

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林志穎與太太陳若儀育有12歲大仔Kimi、6歲孖仔Jenson與Kyson。昨日上午約10時，林志穎駕駛白色Tesla Model X電動車載着Jenson行經桃園市中正路北路時發生交通意外，座駕失控自撞分隔島的指示桿，有指肇事地點旁邊是工地，現場工人及途人見狀即時打開車門將林志穎父子拉出，隨後短短5秒車頭起火，火勢猛烈，座駕燒到僅剩車架。

兒子Jenson面部擦傷沒大礙

事發後網上流傳林志穎受傷躺在地上照片，見他血流披面，身上衣服都是血，無法郁動。據台灣傳媒報道，林志穎的座駕撞後疑似安全氣囊爆開，身上多處骨折，肩膀的肱骨粉碎性骨折，也因撞擊面骨碎裂。不少粉絲及網民擔心林志穎可能毁容。兒子Jenson在意外中面部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

經理人感謝熱心路人救助

有指Jenson當時表示本來去參加比賽，現在沒辦法到場。林志穎的母親、弟妹及太太陳若儀得悉意外後趕往醫院了解情况。林志穎經理人昨日在社交網發聲明：「今（昨）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝你們。」

胞弟：未來兩三天是關鍵

昨午5時30分，林志穎的經理人及胞弟林志鑫舉行記者會，經理人表示無法代替醫生說明傷勢，所以之前發聲明稿說明。林志鑫說：「首先感謝危難時救我哥哥林志穎下來的熱心民眾，台灣就是有這麼熱心勇敢的民眾讓志穎平安來到醫院。大家都很關心志穎傷勢，我只能透露他目前傷勢是相對穩定，Jenson也相對穩定。謝謝醫療團隊，接下來兩三天是關鍵，我們跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家。謝謝所有關心他的民眾和歌迷們。」林志穎今次嚴重車禍，有指他通過酒精測試，未有酒後駕駛，台灣警方表示詳細事故原因仍待調查。

超級賽車迷 25歲組隊參賽

林志穎17歲出道即火速爆紅，有「小旋風」之稱。他是愛車之人，18歲擁有首部跑車，退伍後投入賽車事業，1999年25歲成立自己的第一支賽車隊，翌年在珠海賽車場拿到賽車生涯第一個冠軍，進入方程式賽車領域，在賽車場上獲得不少獎項。他還開車行做老闆，有不少珍藏限量名車，是超級賽車迷。他的兒子Jenson一樣喜歡賽車，不時在社交網分享父子的練車照。林志穎2020年開始喜歡Tesla電動車，台灣傳媒報道他購入白色Model X電動車，曾透露主要用來接小孩子返學及放學。