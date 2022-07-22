【開箱】《老將新町》 退役球員展開第二人生

球員退役變失業大軍

《老將新町》講述新町亮太郎（綾野剛飾）原是職業足球員，他的人生全押在足球上，年輕時入選日本國家隊，並在國際賽事射入決定勝一球，成為球場英雄。年屆37歲的新町，逐漸由甲級球隊降至丙級，某日更突然宣布解散，他以為有其他球隊招攬，現實卻非如此，只好宣布退役。

問題是新町除了踢波，全無其他技能，成為失業大軍。為了養活妻兒，只好聽從妻子新町果奈子（榮倉奈奈飾）意見，努力搵工，可是處處碰壁。都說天無絕人之路，他獲運動員經理人公司VICTOR老闆高柳雅史（反町隆史飾）聘請，讓他從頭學起，跟隨深澤塔子（芳根京子飾）擔任運動員經理人。

劇集以退役運動員轉行做運動員經理人，題材算是新鮮，可是主角事業受挫，然後積極翻身的故事，卻是司空見慣。《老將新町》編劇為福田靖，曾創作不少高收視劇集，包括《律政英雄》及《最強名醫》等，可是新劇設定跟前作《邁向未來的倒數10秒》頗為相似，同樣以失意運動員為主角，結果《邁》劇淪為「萬人迷」木村拓哉最低收視作品，綾野剛會否遭遇同一命運？

演員太多發揮太少

新劇賣點是新町退役後展開第二人生。他熱愛足球，為了生計轉行做運動員經理人，逐漸從工作中找到樂趣，希望證明給女兒看，就算轉換跑道，一樣可創佳績。可是新町不時動搖，仍渴望重返球場，徘徊在足球與工作之間。綾野剛以往較多演繹性格強悍角色，今次化身「暖爸」，表情溫柔兼帶傻氣，演出自然討好。本周播出第4集講到新町打算給自己最後機會，再次投考足球員，且看劇情走向如何，究竟是垂死掙扎，還是取得最後勝利。

《老將新町》集合多位實力派演員，包括扮演新町妻子的榮倉奈奈、運動員經理人公司老闆反町隆史，以及新町同事芳根京子等。由於演員太多，發揮機會相對減少，例如第3集講到芳根京子負責的運動員提出解約，她感失落的場面只是輕輕帶過；榮倉奈奈家庭經濟困難，常遭鄰居冷嘲熱諷，這個可以借題發揮的部分，最終也是匆匆收場，難以引起觀眾共鳴。

專業團隊擔當顧問

另一方面，《老將新町》透過運動員經理人的角度，讓觀眾了解職業運動員的內心世界，從而帶出尊重體育精神的重要性。每集涉及不同運動項目，包括足球、滑板、高爾夫球及馬拉松等，例如第2集講到新町與深澤接到任務，必須設法羅致9歲天才滑板女童，這段劇情明顯跟去年東京奧運掀起滑板熱潮有關。西矢椛以不足14歲之齡，成為日本奧運史上最年輕金牌得主，《老將新町》請來曾在兒童滑板大賽獲勝的9歲運動員佐竹晃客串，扮演天才滑板女童，劇中表演高難度花式，為劇集生色不少。

電視台為了拍出真實感，邀請專業人士當顧問，第3集扮演馬拉松選手的男團SixTONES成員田中樹，並非運動員出身，劇組於是邀請青山學院大學田徑隊協助訓練他；綾野剛拍攝足球比賽場面，亦請來日本前國腳大久保嘉人擔任顧問。