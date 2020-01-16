《壯志凌雲2》湯告魯斯勁賺7.8億 韋史密夫掌摑事件前拍《解放》 映期押後照收2.7億片酬

早前有報道指，湯告魯斯主演《壯志凌雲：獨行俠》片酬為1250萬美元（約9750萬港元），另加10%票房作分紅。截至前日為止，此片全球票房累收12.4億美元（約96.7億港元），而且在多個國家及地區繼續上映，票房數字仍有上升空間。如果報道屬實，湯告魯斯一片進帳逾億美元絕非空談。

湯告魯斯有意倫敦置業

另據美媒透露，湯告魯斯有意斥資1000萬美元（約7800萬港元）在倫敦置業，代替租住酒店，藉以換取更舒適和私隱的生活。知情人士透露他鍾情肯辛頓區，如果事成的話，將會跟英國富商布蘭森（Richard Branson）、男歌手Robbie Williams及「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）等名人明星為鄰。

湯告魯斯榮登荷李活吸金王，排第二名的是韋史密夫，參演《解放》片酬高達3500萬美元（約2.7億港元），據報AppleTV+以1.3億美元（約10.1億港元）高價取得播放權，原定秋季上架，卻因他在奧斯卡頒獎禮掌摑頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock），形象毁於一旦，拖累新片延至明年推出。《解放》改編自真人真事，講述1860年代，在棉花田飽受虐待的奴隸，歷盡艱辛逃過追捕，終於到北方加入聯邦軍參戰的故事。

瑪歌羅比膺最高片酬女星

片酬略遜於韋史密夫的是《從前，有個荷里活》拍檔里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和畢彼特（Brad Pitt），二人分別以3000萬美元（約2.34億港元）接拍新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon，暫譯）和講述一級方程式賽車的電影；至於「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、《狂野時速10》（Fast X）雲狄素（Vin Diesel）、《毒魔3》（Venom 3）湯哈迪（Tom Hardy）及《小丑2》（Joker 2）華堅馮力士（Joaquin Phoenix）等男星，同時躋身「2000萬俱樂部」之列。

值得一提的是，「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製兼主演《芭比》（Barbie，暫譯）帶挈她的片酬上升，由兩年前上映《猛禽暴隊：解瘋小丑女》收1000萬美元（約7800萬港元）增至1250萬美元（約9750萬港元），不單是荷李活女星之冠，更與同片飾演芭比男友肯尼（Ken）的《星聲夢裡人》賴恩高斯寧（Ryan Gosling）同工同酬，意義重大。