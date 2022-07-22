返大馬取景順道探媽媽 廖子妤重溫人質事件片段感不安

廖子妤表示該片去年12月到大馬取景，順道探親，當時兩年多沒見媽媽，在沒通知下回家，「媽媽拿着鑊鏟見到我時，大家都爆喊；不過媽媽是防疫大將軍，我想上前擁抱，媽媽即叫我先去冲涼，感人場面就這樣結束」。她在該片飾演記者，事前重溫事件紀錄片了解整件事。她回想事件發生時身在馬來西亞看直播，當時年紀小，今次再看感到心噏和不安。

廖子妤透露得獎後一直開工未有時間慶祝，不過搵錢都是開心事。對於最佳男配角得主馮皓揚入讀無綫藝訓班，引起網民熱議？廖子妤認為學無止境，演戲對她來說是一座高山，雖已演戲10多年，也不敢講是否識演戲，仍不斷上堂學習。

童繽毓飾演生還者易小玲

童繽毓片中飾演易小玲，會收起性感，希望以演技改變大家對她的印象，最大挑戰是幾乎每場戲都要喊，試過凌晨5時喊到晚上9時。她拍攝前跟易小玲交流，覺得對方很堅強，經歷33次手術，仍保持樂觀面對。易小玲稱事件發生在12年前，已走出陰霾，早已放下。

記者：陳釗