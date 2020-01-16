《I SWIM》大學篇拍電影版 導演讚魏浚笙超努力 呂爵安咬字進步

記者：林祖傑

馮志強執導ViuTV劇《I SWIM》匯聚一班年輕演員，是熱血沸騰的青春劇。該劇自播出以來備受關注，他首次執導亦感滿意。《I SWIM》由Edan及Jeffrey擔正，播出後觀眾對兩人的評價兩極，Edan被狠批咬字不清，其搞笑形象飾演嚴肅又認真的隊長李馬榮亦不適合。馮志強卻有不一樣的看法，他說：「人氣高企確幫到角色的關注度，Edan亦有演出經驗，他的懶音其實已有改善，如重看他之前的演出，就發現有進步。其實這麼有潛質的演員，不應太早被定形，他也希望挑戰不同角色及更多嘗試，我就覺得他今次演得好好。」Jeffrey劇中飾演活潑跳脫的余浪沖則大獲好評。馮志強大讚Jeffrey投入角色演得出色，他說：「甩褲那場戲他練了很多次，研究怎樣演繹才最自然。至於大字形跳水，拍攝前也練了10次，非常努力。」

相隔23年重返公仔箱

馮志強表示編劇往往會將自身的經歷融入角色，「劇中余浪沖就是曾參加水運會的我，當年我首度參賽累街坊，只攞到銀牌，第二年再參賽，被編排游第8線反而奪冠，但我無甩過褲，我有帶泳褲的」。馮導初入行當電影副導演，遇上電影低潮，曾為無綫1999年播出的長劇《創世紀》任編劇，隨後重返影圈，做編劇再成為導演。相隔23年再次返回「公仔箱」，並首次執導電視劇，他形容跟拍電影沒分別，照用電影幕後班底，但10集劇對他而言已是極限，感覺像拍了5部電影。

嚴重超支碌盡人情卡

《I SWIM》原創小說是馮志強在疫情時閒在家中創作。這個是他20多年前參加水運會的故事，一直想拍，但入行後有其他工作忙，亦未遇到適合的演員，終等到去年才遇上適合時機，馮志強說：「劇集以電影手法拍攝，但製作費少得好緊要，嚴重超支，我要碌盡人情卡，片尾鳴謝的只是一小撮幫過我的人，有些人叫我提也不要提，免得個個都找他們幫手，總之不能盡錄，我也不知超支了幾多，不敢去深究。」

望原班人馬拍電影版

馮志強早有計劃開拍電影版，最大障礙是演員檔期，亦要看疫情發展，他說：「電視劇不是沒結局，是中學篇的結局，角色是有生命的，電影版將會是大學篇，正在創作，我當然希望原班人馬上陣，大學篇不會有小說，直接創作劇本。」