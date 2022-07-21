【開箱】《闔家辣》 就算喊都要笑住嚟喊

疫下賣辣椒醬締商機

《闔家辣》故事講述新冠疫情爆發，戲院、健身中心關閉，食肆無晚市，百業蕭條，初出茅廬的打工仔Coba（呂爵安飾）卻發現了商機。本為音樂節搞手的Coba因疫情被迫在家工作，每日與父母相對，爸爸是的士佬Alan（鄭中基飾），沒工作終日無所事事；媽咪Rita（梁詠琪飾）日刴夜刴做辣椒醬。直至聽見朋友大讚媽咪的手工辣椒醬美味無窮，Coba靈機一觸，說服父母一起製作辣椒醬在網上平台出售「做老闆」。疫情持續，在家吃飯成為新常態，辣椒醬生意愈做愈好，Coba一家應接不暇。就連跳舞群組姑媽Wendy（吳君如飾）也在完成隔離後，馬上加入幫手整辣椒醬。

《闔家辣》原為賀歲檔其中一齣港產片，撞正第五波新冠疫情，戲院關閉，成為犧牲品，延至暑假檔才上映，所以戲中有多少是重新剪輯，避開過往「齊歡唱同慶賀」的畫面？還是一早就有現在的決定？觀看的是平日下午場次，限聚令下還有四成觀眾，算是不錯。

Edan與扮演其女友的袁澧林鴛鴦浴，撞正父親鄭中基入內「開大」，即使安排俗套，這是其中一幕觀衆反應最熱烈的戲分。馮晉軒以首次執導而言，算是成績不錯，以笑位來說，應該滿足到一般香港觀眾，但不是笑到標淚那種。話說回來，punchline要落地，才笑得出來，以此標準，《闔家辣》可說及格的。然而是否可做得更好？很多元素都浪費了，譬如Edan控訴父母短視，譬如梁詠琪和家姐阿哥在茶餐廳火鍋飯敘為錢口角，譬如手工辣椒醬這主題，好像都是蜻蜓點水，沒好好發揮。即使寫實部分，如疫情也是欲語還休，姑媽Wendy的兒子（胡子彤飾）一家三口移民英國，縱有不快，到最後還是兩家人在新春透過視像拜年，強調分隔異地也可團圓，所有的離散變得很和諧，不痛不癢。既觸及現實又不願利用為素材搞笑，落得現在尷尷尬尬的狀况。

《I SWIM》角色平面

過往港產喜劇多接地氣，以mean為樂，也天南地北從無界限；《港督最後一個保鑣》可以有鍾方安心、魯定與李朱明等角色，嘲諷高官與議員；一連幾集的《表姐，你好嘢》，更嘲諷內地不同層級領導人，由唱K爆咪的「表姐」鄭碩男到人大常委會委員長「千里」，還要安排港警伍衛國的父親是國民黨員 ；《國產凌凌漆》裏阿漆在情報局被誘騙到法場，目睹多名政治犯枉死，用了100元人民幣行賄負責行刑的隊長，獲得放行，臨別還一起抽煙話別……類近的mean與「沒大沒小」，今時今日自然不會期望在《闔家辣》看到。即使它對應了疫情的人心彷徨，輕輕觸及移民潮的無奈，可是除了鞭撻貪財之外，沒任何parody，如果有或者就是那個最受談論「阿倫最愛食粉絲」的gag了，這兩年多看到的光怪陸離，沒成為素材，連給觀衆笑兩聲出口氣的機會也沒有，獨剩密集的有味笑料。日前舉行的香港電影金像獎頒獎禮，終身成就獎得主許冠文在冗長的謝辭末段提到其妻異常樂觀，有時山窮水盡他會想到拍悲劇，太太卻反對，稱現實還不夠悲哀？看新聞已經很多悲劇，堅持要他拍喜劇。許冠文說：「想提醒香港電影嘅兄弟姊妹，未來日子會面對比較困難嘅時光，但我哋千祈唔好怕，明天一定會更好嘅，因為我哋香港人永遠都係呢種精神：就算我哋喊，我哋都會笑住嚟喊嘅。」

《闔家辣》會否「笑住嚟喊」？此片串星不少，尤以結局後彩蛋為甚，Edan在戲中是一貫表現，不管跟父母吵架，還是最後的田田上身。不過《闔》片劇本對比起《I SWIM》，已完整很多，後者大概像學生習作，不管曖昧的師生戀或班際水運會是否合理也好，角色平面才最難為演員，尤其演戲經驗談不上豐富的一衆主角。魏浚笙跑出，是演回八成自己的幸運；刻意板起面孔的Edan，少了《大叔的愛》浮誇表情，觀衆自然聚焦在他念對白方面。其實粉絲鍾情MIRROR從來無關他們有幾多才多藝，必須了解《全民造星》並非《聲夢傳奇》。幾年前有些年輕人很努力，卻沒有成功；出道不久的姜濤，一身黑衣黑色口罩在銅鑼灣被警察查身分證，照片在網絡瘋傳，當時網民說：「姜濤不紅，天理不容。」鏡粉想努力的年輕人被看到，那種對伸張正義的渴望，「紅在唔掂」的paradox，跟「笑住嚟喊」的情境，其實都在對應當下。

上映日期：7月21日