撫摸準爸爸陳宇琛肚 姜麗文否認沾旺氣 生B順其自然

陳宇琛盼回巢跟舊同事合作

離開無綫10年的陳宇琛，舊地重遊百感交集，在節目中與廿年前劇集《當四葉草碰上劍尖時》演員重聚，感覺很特別，「回到電視城既有親切感又很陌生，有很多新人不熟悉，見到熟人就忍不住攬下，希望有機會回來和舊同事再合作」。

姜麗文一見將為人父的陳宇琛即伸手摸對方肚子，問是否想造人成功沾對方旺氣？姜麗文說：「我和他由細識到大，剛聽到他將當爸爸感覺好大人，好奇怪結完婚第二日已有人問我幾時生，覺得有少少尷尬，我是個順其自然的鬼妹仔，真的不知怎樣答，現在我的計劃只是努力工作，當然和老公每日都過得好開心，生B還是順其自然，有咗先算啦。」

記者：林祖傑